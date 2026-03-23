Bomberos extinguen un incendio en una bajera en Viana, sin heridos

Imagen de la actuación. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han trabajado este lunes para extinguir un incendio en una bajera en Viana, que ha afectado a un vehículo y a objetos almacenados en el inmueble, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7 horas. No hay personas afectadas. Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Lodosa y de Logroño (SOS Rioja), así como una ambulancia SVB y agentes de la Policía Local.

Los bomberos han extinguido el fuego y se han encargado de revisar las viviendas superiores para descartar afecciones a personas por el humo.