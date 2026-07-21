Bomberos intervienen para apagar un incendio de vegetación en Valcarlos

Incendio en valcarlos, a 21 de julio de 2026.
Incendio en valcarlos, a 21 de julio de 2026. - EMERGENCIAS NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: martes, 21 julio 2026 22:10
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PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han intervenido este martes para sofocar un incendio de vegetación en Valcarlos, en una zona fronteriza con Francia.

El fuego se ha iniciado a las 16.10 horas en la misma zona de pasto donde se sofocó un fuego este lunes. Se han movilizado los bomberos de Burguete, unidades de voluntarios de Valcarlos y de Francia, un helicóptero y Guarderío de Medio Ambiente.

No ha habido personas afectadas y la intervención ha finalizado a las 19.00 horas, según ha informado Emergencias Navarra.

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