Bomberos intervienen en un incendio forestal en una zona de pasto y hayedo en Aitasemegi

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra intervienen en un incendio forestal declarado este martes en una zona de pasto y hayedo en Aitasemegi (Goizueta), sin personas afectadas.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del fuego, declarado en una zona de difícil acceso, se ha recibido a las 12.51 horas.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos del parque de Cordovilla y de Goizueta, BHIF, dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral y alguacil de la zona.