Bomberos intervienen en sofocar un incendio de monte bajo en el puerto de Etxauri

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra intervienen este domingo en extinguir un incendio de monte bajo en el puerto de Etxauri, en Ciriza, según han informado desde Emergencias.

El aviso del incendio ha sido a las 11.11 horas. El viento lleva el fuego hacia la pared, sin riesgo para las viviendas. La carretera NA-700 ha sido cortada en ambos sentidos en el kilómetro 18.

Han sido movilizados al lugar bomberos de Cordovilla, BHIF, helicóptero del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del MITECO, guardas forestales de Medio Ambiente, así como agentes de la Policía Foral.