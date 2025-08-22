Los bomberos de Navarra desplegados en León tratan de evitar que el fuego se propague, aunque el terreno es "complicado"

Vista de un incendio a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de Bomberos de Navarra que están desplegados en León en las tareas de extinción de incendios están intentando que el fuego al que han sido asignados no se propague a otros valles, aunque han hallado "dificultades" por el terreno en el que se encuentra, según ha explicado Jon Diez de Ure, sargento del Área Forestal del Servicio de Bomberos de Navarra.

Este viernes ha llegado a León un grupo de 23 efectivos de Bomberos de la Comunidad foral para relevar a los 24 compañeros que han estado trabajando en la zona desde este pasado martes.

Jon Díez de Ure ha explicado que se encuentran en el norte de León, en la comarca del Bierzo. "El incendio en el que nos han puesto a trabajar es un incendio de bastante extensión, de unas 10.000-15.000 hectáreas. El terreno en el que se está desarrollando este incendio es bastante complicado, con grandes extensiones, grandes laderas, muy empinadas además, con mucho desnivel, y con muchísima vegetación, que además está muy seca y arde con muchísima facilidad", ha detallado.

El sargento ha apuntado que "la función que nos han pedido que hagamos es intentar evitar que este incendio vaya propagándose de ladera en ladera hacia otros valles, y de esta manera evitar que se siga haciendo más grande".

Sin embargo, Jon Díez de Ure ha señalado que "estamos encontrando bastantes dificultades, visto el terreno, porque tenemos dificultades para entrar con nuestros vehículos". "Esto nos impide trabajar con instalaciones de agua y por lo tanto nos vemos obligados a trabajar con herramienta manual y con el uso de fuego técnico, lo cual siempre nos complica las maniobras, las hace más duras, e incluso puede incrementar el riesgo", ha indicado.