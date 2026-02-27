La Bonoloto deja un premio de más de dos millones de euros en Pamplona

Archivo - Una administración de Loterías y Apuestas del Estado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este jueves 26 de febrero, ha dejado un premio de más de dos millones de euros para un acertante en Pamplona.

Se trata de un boleto de Primera Categoría (6 aciertos), agraciado con 2.017.318,30 euros, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado, y que corresponde a un establecimiento ubicado en la calle Monasterio de Urdax 5 de la capital navarra.

También se ha registrado otro boleto de Primera Categoría en la Administración de Loterías nº 1 de Silleda (Pontevedra), situada en Progreso, 55.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la nº 5 de Baza (Granada) ; en la nº 11 de Avilés (Asturias); en la nº 10 de Gandía (Valencia), y en el Despacho Receptor nº 30.800 de Vedra (A Coruña).

La combinación ganadora en el sorteo de este jueves ha sido 4, 11, 19, 23, 26 y 41. Complementario: 35. Reintegro: 2. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.166.701 euros.