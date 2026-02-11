Bragi Gudbrandsson, fundador del modelo Barnahus, visita el centro de atención a menores víctimas de violencia sexual

De izda a dcha, la directora general de Justicia, Maite Arenaza; la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío; el fundador del modelo Barnahus, Bragi Gudbrandsson; y Emilie Rivas, de Save The Children. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra ha recibido una charla por parte de Bragi Gudbrandsson, el fundador del modelo Barnahus, el centro de atención integral a menores víctimas de violencia sexual, en la que han tenido la oportunidad de compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas en el tratamiento de este tipo de violencias en las personas menores de edad.

Además, han visitado el local de Pamplona, junto a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inmaculada Jurío, recientemente presentado el pasado enero y que comenzará a prestar servicio próximamente.

Gudbrandsson es también miembro del Comité de los Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas y ex director general de la Agencia Islandesa de Protección a la Infancia. En la charla, ha explicado al personal de la Dirección General de Justicia los orígenes de este modelo Barnahus, centrado en la infancia, y la importancia de que las y los menores víctimas "estén atendidos en un entorno amable, desvinculado de las dependencias judiciales, que les proporcione a ellos y a sus familias una sensación de protección", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un recurso público especializado, dependiente del Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. El centro está dirigido a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años, a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años y a personas con discapacidad intelectual de cualquier edad.

El local, ubicado en Pamplona, dispone de doce estancias, entre las que se encuentran seis salas de entrevista, de las que dos cuentan con decoración infantil, dos con decoración adolescente y dos con mobiliario adecuado para la atención a las familias. Además, hay dos salas para la realización de la prueba preconstituida, equipada con los medios audiovisuales y de comunicación necesarios, una estancia para visualizar dicha prueba que también puede ser sala de reuniones, una sala de exploración médica, un espacio de trabajo para las y los profesionales implicados en el servicio, y una estancia para que las familias puedan tomar un refrigerio.

En cuanto al personal, este centro contará con un equipo móvil, integrado por profesionales de los distintos departamentos y servicios, y un equipo fijo. El equipo fijo lo forman ocho personas, dos profesionales de Trabajo Social, tres de Psicología, una figura que actuará como coordinadora de la Barnahus, y dos personas administrativas.