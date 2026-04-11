Buscan afectados de Parkinson para evaluar de los beneficios de un programa de ejercicio físico individualizado

Mikel Izquierdo y María Cruz Rodríguez en las instalaciones del laboratorio de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional de Navarrabiomed. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Unidad de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional de Navarrabiomed - Universidad Pública de Navarra (UPNA) y del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra desarrollan un estudio colaborativo cuyo objetivo es analizar los beneficios de un programa de ejercicio físico individualizado en personas con enfermedad de Parkinson. El equipo busca personas voluntarias interesadas en participar en un programa de ejercicio físico de 16 semanas diseñado y adaptado a las necesidades y características de cada paciente.

Se trata de un estudio público-privado, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, gestionado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y coordinado por la Clínica Universidad de Navarra, que evaluará la evolución de los participantes que realizan ejercicio físico pautado por la Unidad de Ejercicio Físico de Navarrabiomed. El objetivo consiste en contrastar la evolución de esos pacientes con aquellos que reciben únicamente tratamiento farmacológico convencional y no siguen este plan de actividad física.

Según explica en un comunicado María Cruz Rodríguez Oroz, directora del estudio y del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, "nuestro objetivo es estudiar el impacto de un programa de estas características sobre la capacidad motora y cognitiva en personas con Parkinson, tanto en la mejora del movimiento como en aspectos como la memoria y la atención. La intención que tenemos es contribuir a lograr una mejor calidad de vida".

El programa consta de dos sesiones semanales en días no consecutivos, con una duración aproximada de cuatro meses. Mikel Izquierdo Redín, investigador principal de la Unidad de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional de Navarrabiomed y catedrático de la UPNA, explica que "al inicio y al término del programa se realizará una batería de pruebas de valoración que incluirá evaluaciones de la capacidad funcional, la fuerza muscular, la resistencia cardiovascular y la composición corporal, con el fin de obtener un perfil individualizado de cada participante y un seguimiento objetivo de su evolución a lo largo de la intervención".

Por su parte el Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra realizará, además de las valoraciones clínicas, un estudio de la estructura y función cerebral de los pacientes a través de las imágenes obtenidas por resonancia magnética y PET y analizará los cambios metabólicos con una muestra de sangre.

Los pacientes interesados en participar en este estudio pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico: eduardosalinas@unav.es, o en el teléfono 948 255400 (Ext. 4529).

UNA ENFERMEDAD CUYA PREVALENCIA AUMENTA

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que provoca la muerte progresiva de neuronas en una parte del cerebro, lo que provoca rigidez, torpeza generalizada con lentitud en la realización de movimientos y temblor en reposo, entre otros síntomas.

Según la Sociedad Española de Neurología, la enfermedad de Parkinson es la enfermedad neurológica que más ha aumentado en prevalencia, mortalidad y discapacidad en el mundo. En los últimos años, ha crecido más de un 80% y el número de fallecimientos se ha duplicado.

María Cruz Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología de la Clínica e investigadora principal, ha informado que "aunque la evolución del Parkinson es muy variable en cada paciente, incluir el deporte en la rutina diaria puede ayudar en la mejora de síntomas motores relacionados con la movilidad o el equilibrio, pero además aliviar otros síntomas relacionados con la función cognitiva o el estado de ánimo a través de cambios cerebrales y metabólicos".