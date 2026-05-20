Buztintxuri estrena Red de Mayores, la duodécima de Pamplona, que ofrece distintas actividades

Reunión en Buztintxuri. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Red de Mayores de Buztintxuri ha celebrado este miércoles su primera reunión. Se constituye una nueva Red de Mayores, la duodécima de Pamplona, que busca activar y atender a este sector de la población en el barrio a través de actividades y de otro tipo de iniciativas. La red se ha puesto en marcha a petición del tejido asociativo del barrio, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

La primera reunión ha tenido lugar este miércoles en la Buztincueva (Paseo de Santa Lucía 60-62). Han asistido representantes del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana, de Policía Comunitaria, de Plaza On Servicio de Voluntariado, de la Asociación Comunitaria y Cultural Argia Buztintxuri, de Compartiendo conocimientos, de la Unidad de Barrio, del Centro de Salud, de las farmacias del barrio, de Unzu Txiki Berri o de las residencias de las Hermanitas de los Pobres, Josefina Arregui y Solera, entre otros.

La Red de Mayores, apoyada por el Ayuntamiento de Pamplona, trata de crear una red de barrio "para, desde el respeto, ofrecer un apoyo y cuidado atento a las personas mayores". Es un proyecto para el cuidado de las personas mayores para "crear barrios amables que estén atentos a las necesidades y cuidados de este sector de la población". Esta red acoge a todas las personas que viven en los barrios adheridos, desde vecinos, comercios, farmacias, hasta cualquier persona que esté presente en la dinámica diaria de las personas mayores, ha informado el Ayuntamiento.

A fecha de 1 de mayo, el barrio de Buztintxuri cuenta con una población de 9.442 habitantes, con 4.572 hombres y 4.870 mujeres. Un 9,3%, 881 personas, tiene más de 65 años, 511 mujeres y 370 hombres. Buztintxuri se une con esta red a las ya existentes en la ciudad, en barrios como Azpilagaña, Casco Antiguo, Ensanche, Ermitagaña y Mendebaldea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, Santa María la Real y Txantrea.