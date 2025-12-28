Cada navarro gastará una media de 13,01 euros en el Sorteo de 'El Niño' de 2026

Archivo - Imagen de archivo de una edición anterior del Sorteo Extraordinario de 'El Niño'. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra tiene consignados 8.825.600 euros en décimos del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, que se celebra el próximo 6 de enero, lo que representa un gasto por habitante de 13,01 euros, más de cinco euros por debajo de la media nacional, situada en 18,77 euros. Se trata de una consignación de 44.128 billetes.

La Comunidad foral es de las regiones que menos consignación para este sorteo tiene, sólo por delante de Melilla (379.200) y Ceuta (316.800). Por el contrario, la Comunitat Valenciana es con 139.157.600 euros la primera autonomía en consignación para 'El Niño', seguida de Andalucía (133.378.000 euros), Madrid (124.940.600 euros), Cataluña (104.135.600 euros), Castilla y León (71.734.800 euros) y Galicia (53.169.000 euros), según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press.

Continúan la lista el País Vasco (53.131.400 euros), Castilla-La Mancha (45.259.200 euros), Murcia (32.828.400 euros), Asturias (31.617.000 euros), Aragón (31.590.000 euros), Canarias (30.467.400 euros), Extremadura (15.922.600 euros) y Cantabria (14.425.800 euros). Cierran la tabla Baleares (11.484.800 euros), La Rioja (9.139.200 euros), Navarra (8.825.600 euros), Melilla (379.200 euros) y Ceuta (316.800 euros).

En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.

Las ventas de 'El Niño' en Navarra en el anterior sorteo ascendieron a 9.365.540 euros, un 1,34% menos que el año anterior, y el gasto por habitante se situó en los 13,81 euros.

El primer premio de este Sorteo Extraordinario ha caído en la Comunidad foral únicamente en dos ocasiones y en fechas lejanas. La primera ocasión fue en la localidad de Castejón en 1916 y la última en Pamplona en 1945.

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 se celebrará el próximo 6 de enero a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de Bombos Múltiples.

La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros.

Se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son los siguientes: un primer premio de 2 millones de euros por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie; y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

HISTORIA DEL SORTEO DE 'EL NIÑO'

Existen referencias documentales de que en 1868 ya se conocía popularmente a este Sorteo como de 'El Niño'. Dicha denominación se debe quizás a la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.

Es en 1941 cuando se configura este Sorteo con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional. No fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. Los Sorteos de 'El Niño' empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro.

Todos los Sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el Sistema Antiguo o Tradicional hasta 1965, y por el Sistema Moderno o de Bombos Múltiples desde el siguiente año.