Uno de cada tres atestados realizados en 2025 en Pamplona fueron por hurtos, una cifra "estable" en los últimos 2 años

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres atestados realizados en 2025 en Pamplona se corresponde con hurtos, según el balance de Policía Municipal, que recoge que éste fue el caso de 2.286 atestados de los 6.168 abiertos.

La cifra "se ha mantenido relativamente estable" en los últimos dos años. Si en 2024 fueron 2.267, en 2023 se registraron 2.290, según se ha dado a conocer este martes en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona.

En total, Policía Municipal cerró el año 2025 con un total de 6.168 atestados realizados. La cifra supone un incremento del 6% con respecto a un año antes, cuando se registraron 5.840 atestados, pero, comparado con 2023, el aumento es "apenas testimonial", de un 1%, ya que entonces se abrieron 6.094 atestados.

Estos datos globales "recogen, no obstante, situaciones diferentes al desglosar por tipo de delito, con un descenso claro en estafas y robos con fuerza". El balance "hace hincapié en un incremento del número de detenidos y de esclarecimiento de casos, con respecto a años anteriores".

Tras los hurtos, el delito más habitual son los robos con fuerza, "aunque se ha producido una reducción considerable de atestados por este motivo".

Así, en el último año fueron 550 atestados realizados por Policía Municipal, un 9% menos que en 2024, cuando se registraron 607 robos de este tipo. Si se toma como referencia 2023, el número aumenta un 30%, ya que entonces se abrieron 423 atestados, casi 130 menos que ahora.

En lo que se refiere a robos con violencia, éstos han aumentado más de 40%, tanto si se compara con 2024 como con 2023. Este último año se registraron 212 atestados, frente a los 147 de 2024 y los 153 de 2023.

Para "hacer frente a ese aumento de los robos con violencia", el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra están trabajando en un plan de colaboración entre Policía Municipal y Policía Foral, que incluye el patrullaje "conjunto enfocado expresamente en esta cuestión". Para su diseño, se utilizará el análisis de los datos existentes.

Lesiones, estafas y malos tratos acaparan también los puestos altos de la lista, aunque a una "notable distancia". Las estafas son otro de los delitos que más han descendido este último año, pasando de 461 en 2024 a 328 en 2025. Estos datos reflejan una caída del 29%, que escala hasta el 45% si se toma como referencia 2023, cuando se abrieron 591 atestados por estos motivos.

En cuanto a lesiones, con 367 atestados en 2025, han crecido un 9% con respecto a 2024 (337), si bien descienden un 2% en comparación con 2023 (373).

Por su parte, los malos tratos han aumentado un 3% en un año, pasando de 302 a 311; y un 22% si se toma como referencia 2023, cuando se abrieron 255 atesados por este delito.

Atendiendo a delitos de mayor gravedad, Pamplona pasó 2025 sin ningún homicidio, frente a los dos registrados un año antes. No obstante, sí hubo tentativas de homicidio. Hasta once atestados abrió Policía Municipal en 2025, frente a los 6 de 2024.

En cuanto a agresiones sexuales, ascendieron a 84, de las que 14 fueron con penetración. En 2024, las cifras fueron de 96, con ocho de ellas con penetración.

MÁS DETENIDOS Y MÁS HECHOS ESCLARECIDOS

Si bien el número de atestados ha aumentado, también lo ha hecho el esclarecimiento de los delitos en algunas de las tipologías más habituales, como ocurre con los robos con fuerza y con violencia.

Si en años anteriores el porcentaje de resolución rondaba el 5,75% en robos con fuerza (35 casos de 607 atestados abiertos), en 2024 ese porcentaje ha ascendido hasta el 8,90% (49 de 550).

En el caso de robos con violencia, ha pasado del 29,25% de los casos resueltos en 2024 (43 de 147) al 43,86% este último año (93 de 212).

Todas estas pesquisas han llevado a la detención de 45 personas por robo con fuerza y a 128 por robo con violencia en 2025. Un año antes fueron 56 y 53, respectivamente.

En el caso de agresiones sexuales, las cifras "han empeorado ligeramente, aunque el porcentaje de resolución es alto". En concreto, en agresiones sexuales con penetración tanto en 2023 como en 2024 se resolvieron todos los casos (siete y ocho, respectivamente), mientras que de 2025 quedan dos por esclarecer (sí se han resuelto 12 de 14).

En agresiones sexuales sin penetración, en 2024 se resolvió el 76,13% de los casos (67 de 88) y en 2025, el 69,33% (52 de 75). De los 52 atestados resueltos se ha detenido a 46 personas, además de doce detenidos por agresión con penetración.