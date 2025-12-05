Las calles Dr. Salva, Dr. Landa y Sanduzelai de Pamplona se asfaltarán a partir de la semana que viene

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante las próximas dos semanas, el Ayuntamiento de Pamplona va a asfaltar tres calles del barrio de San Jorge. A partir del martes 9 de diciembre, se actuará en la calle Dr. Landa; en la calle Dr. Salva, entre las calles Sanduzelai y Dr. Labayen; y en la calle Sanduzelai, en el tramo comprendido entre la avenida de San Jorge y Santa Vicenta María. Los trabajos se prolongarán, en principio, hasta el jueves 18 de diciembre, aunque se restituirá el tráfico lo antes posible, siempre y cuando la climatología lo permita.

Fundamentalmente, se llevará a cabo una sustitución completa del firme, debido a su agotamiento o rotura total. Se fresará la capa de aglomerado existente y las zonas más degradadas, que se repondrán con asfalto. Posteriormente, se harán los trabajos de señalización horizontal. Se prevé tres días dedicados a la reparación y asfaltado de las calles y cinco días más para el pintado y establecimiento de la señalización horizontal. La Junta de Gobierno Local ha autorizado un gasto de 147.253,55 euros para la ejecución de estos trabajos, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El contrato derivado para llevar a cabo los trabajos de pavimentación y asfaltado se ha adjudicado a la empresa Asfaltos de Biurrun S.A. está vinculado al acuerdo marco para la realización de obras de rehabilitación de espacios públicos del Ayuntamiento de Pamplona. Se recomiendan como desvíos para el tráfico calles cercanas como Dr. Fleming, la avenida de Navarra o la avenida de San Jorge. Para un adecuado tráfico de vehículos en la zona, mientras duren los trabajos, será necesario cambiar de sentido la calle Dr. Anselmo Goñi.

El Consistorio explica que en las tres calles en las que se va a actuar, "existe bastante fisuración, zonas cuarteadas, bacheos antiguos en mal estado y zanjas que están fallando, lo que resulta peligroso para el tráfico rodado, especialmente para los vehículos de dos ruedas". El mal estado de conservación del pavimento puede estar motivado por "el agotamiento del firme, los agentes atmosféricos o la ausencia de actuaciones integrales de mantenimiento, entre otras causas".