La Cámara de Comercio de Navarra pide construir más vivienda y desbloquear los desarrollos urbanísticos paralizados

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Navarra considera que la principal solución al problema de acceso a la vivienda pasa por aumentar la oferta mediante la construcción de más viviendas y el desbloqueo de los desarrollos actualmente paralizados. La entidad alerta de que Navarra "acumula un déficit de vivienda y que esta falta de oferta está provocando un incremento sostenido de los precios tanto de compra como de alquiler".

Esta es una de las principales conclusiones que ha expuesto el pleno de la Cámara de Comercio de Navarra tras analizar la situación de la vivienda en Navarra. En el último trimestre del año, la Cámara publicará en detalle las medidas propuestas y las trasladará la Administración. De esta forma, ha expuesto, el pleno de la Cámara de Comercio ejerce su labor como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas.

AUMENTO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN UN 29% EN 5 AÑOS

Tal y como explica el departamento de Estudios de la Cámara de Comercio de Navarra, los datos reflejan la "preocupante" evolución del mercado de vivienda. En los últimos cinco años, ha indicado, el precio de la vivienda nueva ha aumentado un 29%, mientras que el de la vivienda usada se ha incrementado un 23%. Paralelamente, la producción de vivienda permanece estancada en una media de 1.282 viviendas anuales.

En 2025 se iniciaron 2.377 viviendas en Navarra, una cifra muy alejada de las más de 6.000 en el año 2000. "Esta enorme brecha en la actividad constructora explica en buena parte las tensiones en el mercado de la vivienda en Navarra. La situación también se ha trasladado al alquiler", ha indicado la Cámara.

Según ha continuado, desde 2020 los precios han mantenido una tendencia ascendente, y Pamplona se sitúa entre las capitales españolas con mayor presión de la demanda y uno de los stocks de vivienda en alquiler más reducidos del país.

La Cámara recuerda que la situación actual tiene su origen en "el desplome sufrido por el sector tras la crisis inmobiliaria de 2008". "La explosión de la burbuja provocó una caída del 90% en la producción de vivienda y la desaparición de buena parte del tejido empresarial y del empleo vinculado a la construcción. Desde entonces, han sido numerosos los factores y cambios que se han introducido en el sector y han limitado y frenado severamente el desarrollo de promoción y la construcción de las viviendas necesarias para dar respuesta a la demanda creciente de los últimos años", ha indicado.

Estos, ha detallado, incluyen "el cambio normativo relativo a la gestión del suelo, la excesiva burocracia, el endurecimiento de la normativa urbanística y de los códigos técnicos de edificación, la limitación de las densidades, la escasez de mano de obra, el precio del módulo frente al aumento de costes reales, unido todo ello al aumento de la presión fiscal sobre la construcción de vivienda".

A ello se suma la coyuntura internacional "adversa" reciente, que "ha encarecido cerca de un 50% los precios de las materias primas y la energía; ha supuesto el incremento de los costes de construcción". Ante esta situación, la Cámara de Comercio considera prioritario movilizar el suelo disponible y acelerar los proyectos urbanísticos ya previstos. Entre las medidas planteadas destacan el desarrollo urgente de actuaciones como Cordovilla, AVE o Guenduláin, la simplificación de los procedimientos urbanísticos y administrativos, la actualización de los módulos de vivienda protegida y la reducción de las cargas que dificultan la viabilidad económica de las promociones.

"Pese a que la construcción es un sector tractor de la economía, ésta ha perdido peso de manera progresiva en la economía navarra. La rentabilidad financiera de la actividad se sitúa actualmente entre el 3% y el 5%, una circunstancia que ha contribuido a la reducción del número de empresas, trabajadores y que ha impactado en la aportación del sector al PIB", ha indicado la Cámara, para advertir de que, sin un entorno que favorezca la inversión y la actividad empresarial, "resultará difícil incrementar la oferta de vivienda al ritmo que exige la demanda".

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL DE DERECHO A LA VIVIENDA

En esta línea, la Cámara de Comercio se muestra especialmente crítica con la propuesta de modificación de la Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda en Navarra, según la cual se establece la calificación permanente de la VPO de alquiler. "El principal punto crítico de la medida es que será aplicable con carácter retroactivo y supone una vulneración de las normas y condiciones bajo las que fueron promovidas las viviendas afectadas", ha dicho.

A juicio de la Cámara, "esta situación genera una situación de inseguridad jurídica grave, que atenta contra el sector empresarial, principal afectado por la medida, así como la perspectiva y viabilidad de desarrollos de VPO futuros". Asimismo, ha señalado que pone en riesgo la viabilidad de nuevas promociones y, con ello, la capacidad de Navarra para disponer en el futuro de un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía.

Además, ha continuado, "esta iniciativa proyecta una imagen negativa de la Comunidad Foral, al cuestionar la estabilidad y previsibilidad de su marco regulatorio". "La necesidad de garantizar la seguridad jurídica se considera asimismo fundamental en el mercado de alquiler, afectado también por la falta de oferta", ha apuntado.

La Cámara de Comercio de Navarra subraya la necesidad de reforzar y garantizar la seguridad jurídica del propietario evitando modificaciones periódicas de la normativa que rige los contratos de alquiler y agilizar los procedimientos administrativos y judiciales en los casos de impago. "Sin dicha seguridad jurídica, el establecimiento de beneficios fiscales de los propietarios que arrendan en forma de alquiler social o a precios asequibles es una medida necesaria pero no suficiente para garantizar el aumento de la oferta", ha destacado.

La entidad insiste en que el acceso a la vivienda se encuentra en una situación "crítica", cuyo desarrollo requiere largos plazos de planificación y ejecución, "por lo que resulta imprescindible actuar con celeridad para evitar que el déficit de oferta, y la dificultad de acceso continúe agravándose", ha afirmado.

En su opinión, Navarra cuenta con importantes fortalezas para revertir la situación, suelo preparado para desarrollar, capacidad constructiva y uno de los sectores de la construcción más cualificados de España.

Por ello, la Cámara de Comercio concluye que la prioridad debe centrarse en aumentar la oferta de vivienda disponible y esto requiere desbloquear proyectos, movilizar el suelo disponible y crear las condiciones necesarias "para que el sector pueda contribuir a resolver uno de los principales desafíos económicos y sociales de Navarra".