El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha analizado la gestión del impuesto sobre hidrocarburos en los últimos cinco años, y ha avalado la "correcta gestión" del impuesto.

En su informe sobre la gestión del impuesto sobre hidrocarburos en el periodo 2021-2025, Comptos señala que entre 2021 y 2025, la Hacienda Foral recaudó 1.655 millones por el impuesto, de los que 1.100 corresponden a la recaudación líquida y el resto a los ajustes del Convenio Económico.

Es un impuesto indirecto que grava el consumo de determinados productos energéticos, entre otros gasóleo, gasolina, queroseno y gas. Se trata de uno de los impuestos especiales de fabricación, cuya exacción corresponde a Navarra siempre que el devengo se produzca en la comunidad.

El Convenio Económico establece que la Hacienda Foral debe aplicar los mismos principios básicos y normas vigentes del Estado. Los sujetos pasivos del impuesto son, básicamente, los titulares de fábricas y los importadores de hidrocarburos.

El impuesto se devenga cuando los productos salen de la fábrica o depósito fiscal y los tipos impositivos se fijan en función del volumen, variando según el tipo de producto y su uso: general, profesional, calefacción.

La Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos, del Servicio de Gestión Tributaria de la Hacienda Foral de Navarra, es la encargada de gestionar el impuesto. Su labor consiste en gestionar las declaraciones presentadas y las devoluciones, correspondientes a profesionales del transporte y la agricultura.

EL 96% DE LA RECAUDACIÓN, DE UN SOLO DECLARANTE

En los últimos cinco años, el número de declarantes ronda en torno al centenar, aunque un 96% de los ingresos corresponde a un único declarante. Un 83% de su declaración corresponde a gasóleo y el resto a gasolina.

En total, la Hacienda Foral ha recaudado 1.655 millones, de los que 1.100 corresponden a recaudación líquida y el resto a los ajustes del Convenio Económico con el Estado.

En 2025, Navarra recaudó por el impuesto 365 millones: 243 por la aportación de 109 declarantes y 122 millones por los ajustes del Convenio Económico.

Al impuesto sobre hidrocarburos se le aplican beneficios fiscales por tres conceptos: exenciones en la tributación, tipos impositivos reducidos y devoluciones por gasóleo profesional y agrícola.

Respecto a las devoluciones, el año pasado sumaron 8,5 millones con unos 3.600 beneficiados, de los que 1.374 corresponde a transporte y 2.209 a agricultores. La media de las devoluciones en el transporte de personas y mercancías ronda los 5.000 euros. En el caso del sector agrícola, dicha media es "notablemente más baja": 900 euros.

En los últimos años, el Estado ha aprobado ayudas a las estaciones de servicio para "paliar las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó problemas logísticos y sobrecostes". Dichas ayudas "no supusieron gasto para Navarra porque recibió dinero del Estado para financiarlas".

Este año también se aprobaron ayudas para los profesionales del transporte por carretera a raíz del conflicto en Oriente Medio. De los 17 millones de crédito presupuestario, se han reconocido gastos por 13 millones.

El informe concluye que la Hacienda Foral "gestiona correctamente" el impuesto sobre hidrocarburos. Avala "el nivel de control existente en los procedimientos y en los sistemas de información que los soportan, que garantizan su correcta ejecución y contabilización".

La Cámara de Comptos incluye en su informe algunas recomendaciones para "seguir mejorando" la gestión del impuesto. Entre ellas, dejar constancia en el sistema de gestión de las verificaciones realizadas en la revisión de las declaraciones; automatizar el procedimiento de revisión de las declaraciones y devoluciones; y cubrir el puesto de responsable de negociado de la sección que gestiona el impuesto.