La Cámara foral aprueba las retribuciones de los parlamentarios para 2026, que se incrementan un 1,5%

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra, previa audiencia de la Junta de Portavoces, ha aprobado las retribuciones de la Presidencia de la Cámara foral para 2026, que asciende 84.579,60 euros, las de los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces con régimen de dedicación absoluta (69.545,70 euros) y sin régimen de dedicación absoluta (52.178,98 euros), las de los parlamentarios con régimen de dedicación absoluta (61.816,58 euros) y sin régimen de dedicación absoluta (46.362,66 euros). Todas las retribuciones experimentan un incremento del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025. No obstante, si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5%, se abonará un 0,5% adicional en el primer trimestre de 2027.

Los citados incrementos son idénticos a los establecidos en la legislación estatal para el personal al servicio del sector público, ha informado el Parlamento.

Asimismo, la Mesa ha aprobado las retribuciones por asistencias de los parlamentarios forales para este año, que experimentan también un incremento del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025: dieta de 168 euros por asistencia a actos parlamentarios a que sean convocados los parlamentarios con residencia en Pamplona y localidades que disten 25 km de la capital; dieta de 197 euros por asistencia a actos parlamentarios a que sean convocados quien tienen su residencia en localidades que disten más de 25 km de Pamplona.

Además, se han aprobado las retribuciones del personal eventual al servicio del Parlamento de Navarra, que también aumentan el 1,5 respecto a las de 2025: jefe de Gabinete de Presidencia, 63.331,80 euros; secretaria de Presidencia, 47.640,74 euros; secretaria de miembros de Mesa, 38.548,72 euros; y asistentes de los grupos parlamentarios, 38.548,72 euros. Si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5%, se abonará un 0,5% adicional en el primer trimestre de 2027.

Asimismo, se han aprobado las subvenciones a los grupos parlamentarios para 2026, que aumentan el 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025: subvención fija de 8.976,57 euros/mes/grupo parlamentario; y subvención variable, que es el resultado de la suma de los gastos de funcionamiento, 1.621,98 euros/mes/parlamentario, gastos de organización, 1.240,16 euros/mes/parlamentario, y gastos de personal y actividad, 4.627,70 euros/mes por cada cinco parlamentarios del grupo.

En cuanto al régimen de indemnizaciones por viajes oficiales de los parlamentarios y del personal de la Cámara para este año, experimentan un incremento del 3%: 58,30 euros al día por viajes oficiales fuera de Navarra (gastos normales de manutención) y 93,50 euros al día por viajes oficiales al extranjero (gastos normales de manutención). Las indemnizaciones por gastos de locomoción pasan de 0,36 a 0,37 euros por kilómetro.

Además, ha informado la Cámara, se modifica el artículo 9, apartado 4, de las normas sobre retribuciones de los parlamentarios a fin de "incorporar a partir del ejercicio de 2026 la posibilidad de reintegro del gasto incurrido, en el caso de utilización de transporte público interurbano no discrecional, mediante la presentación de una declaración responsable".

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento del IRPF, Decreto Foral 174/1999, los límites de las cuantías exceptuadas de gravamen del IRPF para 2026 son: por gastos de manutención, 58,34 euros diarios para viajes dentro del territorio español, y 99,91 euros diarios para desplazamientos a territorio extranjero, y por gastos de locomoción, 0,35 euros por kilómetro recorrido más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.