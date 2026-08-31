Cambios en el sentido de circulación desde este martes en las calles Manuel de Falla y Guelbenzu, en Milagrosa

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Milagrosa tiene cambios en el sentido de circulación desde este martes, en el perímetro comprendido entre las calles Guelbenzu, Blas de la Serna, Río Queiles y avenida de Zaragoza.

Las modificaciones se producen para implantar la Zona de Acceso Controlado (ZAC), a la que se accederá por la calle Manuel de Falla o la calle Río Cidacos y que tendrá dos zonas diferenciadas. El objetivo de estos cambios es "mejorar la movilidad del barrio y evitar tránsitos y estacionamientos indeseados en la zona peatonal".

En las calles de Manuel de Falla y Juan María Guelbenzu cambia el sentido de circulación, para facilitar las salidas hacia el centro y sur de la ciudad por vías de mayor capacidad, como la calle Julián Gayarre y la rotonda de Oberena, frente a la salida de Blas de la Serna.

Esta medida "reducirá el tráfico en la rotonda de Blas de la Serna con Queiles, que ralentiza la circulación del transporte urbano comarcal de la zona". La circulación y la regulación afecta a parte de las calles Río Urrobi, Río Irati y Río Urederra.

Los cambios en el sentido de circulación entran en vigor este martes, pero la Zona de Acceso Controlado y el nuevo estacionamiento regulado, con 1.000 nuevas plazas azules y naranjas en una decena de calles, estarán operativos a partir del primero de octubre.

Durante el mes de septiembre se va a informar a la ciudadanía, para que conozca cómo acceder y cómo solicitar autorización, y a monitorear el funcionamiento correcto de la medida. Las tarjetas de residente se podrán solicitar desde el 7 de septiembre.

La Zona de Acceso Controlado tendrá dos zonas diferenciadas: en la calle Manuel de Falla en el tramo comprendido entre la travesía de Guelbenzu y la calle Guelbenzu (junto antiguo cine Guelbenzu), donde se controlará el acceso por Manuel de Falla y la salida, por Juan María Guelbenzu; la otra zona tendrá su entrada por la calle Cidacos e Irati, y la salida, por la calle Río Urederra.

NORMAS DE UTILIZACIÓN

Los vehículos que accedan a la Zona de Acceso Controlado deberán disponer de póliza de seguro en vigor e informe favorable de la ITV, con una masa máxima autorizada de 5.500 kilos.

Únicamente podrán estacionar en las zonas señalizadas los vehículos cuyas matrículas estén previamente registradas y autorizadas mediante la obtención de un ticket de estacionamiento de 30 minutos a través de la aplicación Telpark, salvo aquellos vehículos que ya dispongan de la correspondiente autorización.

Las bicicletas y vehículos de movilidad personal están exentos de pedir autorización, así como los vehículos que accedan en tránsito para dejar o recoger pasajeros.

Los vehículos que tengan plazas de garaje en el interior de las ZAC, siempre que el garaje cuente con licencia de actividad, podrán entrar "sin ningún problema". Para ello, la administración del garaje deberá trasladar al área de Seguridad y Convivencia Ciudadana la relación de vehículos que lo utilizan.

En la zona de acceso solo residencial no se podrá acceder con vehículo, salvo emergencias, o necesidades que deberán cursar el correspondiente evento en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (mudanza, obras, traslados especiales, etcétera). Se garantizan los accesos de servicios esenciales, recogida de residuos, y servicios de emergencias.

Los vecinos del barrio tendrán dos vías de salida del mismo, o bien a través de Blas de la Serna desembocando en Río Queiles, o bien saliendo desde Guelbenzu hacia la calle Gayarre. La salida de la calle Guelbenzu hacia Gayarre será regulada mediante nueva programación semafórica en dicho cruce.

La velocidad máxima autorizada para los vehículos es de 20 km/h, con prioridad peatonal en toda la zona. La vía será de uso compartido por automóviles, bicicletas y vehículos de movilidad personal, y estos dos últimos podrán circular en ambos sentidos de la marcha, salvo que la señalización disponga lo contrario.