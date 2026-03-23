Un camión parte desde Navarra con 7 toneladas de suministros para la población refugiada saharaui en Tindouf

Imagen del camión con suminitros para la población refugiada saharaui en Tindouf - ANARASD

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Amigos República Árabe Saharaui Democrática (ANARASD) ha enviado este lunes un camión con 7 toneladas de "suministros vitales" destinados a la población refugiada saharaui en los campamentos de Tindouf (Argelia).

Este camión hace el número 26 de los enviados por ANARASD y contiene materiales de los proyectos y diferentes donaciones recibidas.

De las 7 toneladas enviadas, 1.750 kg son medicamentos, y también se han enviado colchones, sabanas, aparataje sanitario, mobiliario para hospitales, y material necesario para la elaboración de libros de texto de los niños saharauis (nuevas impresoras, grapadora eléctrica, papel, portadas, tonner, etc.).

El camión, conducido por voluntarios, irá al puerto de Alicante, donde se reunirá con otros vehículos enviados desde otras comunidades y desde donde, "después de pasar las necesarias inspecciones de aduanas y farmacéutica", saldrá en barco hasta el puerto argelino de Orán. Desde allí recorrerá 1.800 km hasta los campamentos de población refugiada saharaui, donde será recibido por el equipo de ANARASD, que distribuirá su carga en sus diferentes destinos.

"El pueblo saharaui ha cumplido 50 años de exilio, de obligado refugio, de familias separadas, de represión a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, y por si fuera poco, en este momento existe una grave crisis humanitaria en los campamentos que se agrava día a día y que afecta sobre todo a la alimentación de la población refugiada, pero también a sectores prioritarios como la distribución de agua, la salud, la educación, las infraestructuras, debido, fundamentalmente, a la reducción de fondos de los distintos Países donantes, y como consecuencia de las Agencias Internacionales, las crisis emergentes y, en definitiva y fundamentalmente, al olvido de la comunidad internacional", han señalado desde ANARASD en un comunicado.

Según han añadido, "vamos a seguir trabajando con, por y para el pueblo saharaui, en tanto en cuanto no se resuelva el conflicto político, origen de su situación y se cumpla el compromiso, firmado por la ONU, de la celebración del referéndum de autodeterminación a través del que puedan recuperar su territorio y vivir en un Sáhara libre y en paz".

Desde la asociación han mostrado su agradecimiento al Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra, Intergrupo Parlamentario 'Paz y Libertad en el Sahara/Bakea eta askatasuna Saharan', Ayuntamiento de Pamplona y a "otros muchos Ayuntamientos navarros que también nos financian".

También han agradecer la colaboración y donaciones del equipo del centro Psicogeriátrico San Francisco Javier, al equipo del Centro Félix Garrido, a Traperos de Emaús, al Nafarroa Oiñez, a quienes han pintado el camión y los proveedores que "nos apoyan de forma especial".