Un camión se queda atascado a su paso por Senosiáin

Camión atascado en Senosiáin. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha quedado atrapado sobre las dos de la madrugada de este miércoles al cruzar por la localidad de Senosiáin. Su conductor, un varón de 63 años, de nacionalidad angola-portuguesa y residente en Almansa (Albacete), siguió las indicaciones del GPS, que le condujeron hasta una vía de la localidad donde el camión quedó atascado, imposibilitando su maniobra. El vehículo transportaba 25 toneladas de patatas, con origen en Francia y destino Murcia.

En estos momentos, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se encuentra en el lugar a la espera de la llegada de una grúa de gran tonelaje para proceder a la retirada del camión y restablecer la normalidad en la zona.

La Guardia Civil ha recordado que en la localidad existen restricciones de acceso para vehículos de gran tonelaje, debidamente señalizadas en los accesos principales, con el objetivo de evitar este tipo de incidencias.