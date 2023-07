Candidatos electorales, Unzué, Padilla y Osasuna, en el inicio de los Sanfermines en la Casa Consistorial

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha destacado el "honor" que supone "vivir estas fiestas como alcaldesa"



PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de invitados han seguido el inicio de los Sanfermines de 2023 desde el interior de la Casa Consistorial de Pamplona. Entre ellos, se han dado cita muchos de los candidatos navarros que concurrirán a las elecciones generales del 23 de julio, como el cabeza de lista de UPN, Alberto Catalán; el cabeza de lista del PSN, Santos Cerdán; el del PP, Sergio Sayas; la de EH Bildu, Bel Pozueta; la de Geroa Bai, María Solana; y la de Sumar, Idoia Villanueva.

Además, entre otros invitados han acudido al ayuntamiento el torero Juan José Padilla; el exfutbolista Juan Carlos Unzué, quien en 2022 lanzó el chupinazo, en reconocimiento a su labor contra la ELA; o la exalcaldesa de Pamplona y expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina.

Además, Osasuna ha sido protagonista del chupinazo, tanto en el interior de la Casa Consistorial como en la plaza. En el interior, el presidente del club, Luis Sabalza, encargado de prender la mecha del chupinazo en reconocimiento a la buena temporada de la entidad, ha estado acompañado por el entrenador, Jagoba Arrasate, y los capitanes David García y Unai García, entre otros integrantes del equipo.

Las palabras de Sabalza antes de prender la mecha han sido "Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, gora San Fermin! ¡No nos rendiremos! ¡Aupa Osasuna!", añadiendo a la primera parte tradicional una mención a la sanción de la UEFA a Osasuna, que no podría jugar la Conference League por el caso de amaños de hace una década.

En el exterior, los pamploneses han dado su apoyo a Osasuna con pancartas en distintos balcones en las que se leía 'Fuerte con el débil. Débil con el fuerte' y 'Justicia'. Además, se han podido ver banderas de Osasuna y se han repetido cánticos de apoyo al club.

Tras el inicio de las fiestas, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, se ha mostrado "muy contenta" y "muy alegre" en su primer chupinazo de Sanfermines como alcaldesa. Después de que el presidente de Osasuna haya dado inicio a las fiestas, Ibarrola ha indicado que tiene "una sensación tan grande del honor que supone para mí vivir estas fiestas como alcaldesa, que no tengo palabras, no lo voy a olvidar jamás".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha señalado que ha sido un momento "mágico" y se ha alegrado de que "todo vaya bien". En cuanto al momento de salir al balcón de la Casa Consistorial y ver la plaza llena, la alcaldesa ha indicado que "es un impacto" ver "todo lleno de gente con ganas de disfrutar, de divertirse en esta fiesta, y que reine la tranquilidad, la diversión y el respeto".

En este sentido, ha emplazado a la ciudadanía a que disfruten "con tranquilidad". "Como digo, que lo hagan en convivencia y que aproveche esta ocasión la gente de Pamplona para vender nuestra ciudad como es, y vender a las pamplonesas y a los pamploneses como somos, que tenemos grandes valores como personas y como ciudad y que la vendan de cara al mundo para que los visiten y, ¿por qué no?, para que venga gente a emprender aquí su negocio y a vivir aquí. Haremos lo posible para eso desde el Ayuntamiento", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz municipal de EH Bildu en el Consistorio pamplonés, Joseba Asiron, ha remarcado que afronta estas fiestas "con muchísima ilusión". En este sentido, ha señalado que lo que espera de los Sanfermines es que "vaya todo con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, con mucha alegría".

"Que todos y todas podamos disfrutar de San Fermín de manera libre y segura, y por supuesto lo que espero es que se celebren también desde el respeto. Siempre digo que hay un espacio para la crítica, por supuesto que sí, pero el enfado en política se canaliza dentro de unos pocos días, a través de las elecciones, y hasta entonces desde luego lo que sí pido es a todo el mundo muchísimo respeto", ha reivindicado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz, ha apuntado que afronta estas fiestas "con muchísima ilusión", pues "después de estos últimos años", son unos Sanfermines "con todo a rebosar al completo, sin restricciones desde el punto de vista sanitario".

"Con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de que estos próximos días Pamplona sea un ejemplo de fiesta, de convivencia, de respeto, de igualdad y de disfrute. Que cada uno se lo pase como quiera, que haga lo que quiera, siempre primando la convivencia, el respeto al otro y por supuesto la igualdad y la buena convivencia", ha dicho. En cuanto al contexto electoral, Saiz ha dicho que "yo creo que hay espacio para todo".

En nombre de Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que, al ser su primer San Fermín como edil en el Consistorio, está "tan nervioso como cualquier otra primera vez y con muchas ganas y con mucha ilusión". En cuanto a la campaña electoral, ha considerado que "la gente está pasando de todo, no ya para el 23J, sino que incluso también pasó en una cantidad importante para el 28M". "Y sin embargo, yo tengo que reivindicar que la política es algo muy importante porque puede hacer la vida de las personas más fácil o puede complicarle la vida a las personas, y el 23J, así como en el 28M, es eso lo que nos jugamos", ha dicho.

Por otro lado, ha esperado que la procesión de este viernes, 7 de julio, se desarrolle con "total tranquilidad" tanto en la calle Curia "como en el resto de calles". "Pero sí he de decir que hay por lo menos tres sucesos o actividades o decisiones de la alcaldesa de Pamplona que, sin justificar nada, insisto, sin justificar nada, han sido un tanto provocadoras y pueden caldear un poco el ambiente. E insisto, esas decisiones no justifican nada en absoluto", ha añadido. Respecto a esas "decisiones", ha citado "nombrar concejal responsable de Igualdad a una persona que por su ideología es muy conocida como muy contraria a temas de igualdad sexual y de igualdad de género y de libertad sexual y de derecho al aborto", y "la prohibición de los actos culturales que había promovido la Herriko Taberna". También ha mencionado la prohibición de un mitin que había pedido un partido político -EH Bildu-, si bien ha reconocido que "esto no es decisión de la alcaldía". "Poco ayuda eso a unas fiestas en paz y en tranquilidad", ha dicho.

Carlos García Adanero, del PPN, ha remarcado que hay que "aprovechar, divertirse, pasarlo bien, porque llevamos todo el año esperando en Pamplona este día y espero que la gente lo pase bien, con respeto". "Sobre todo este año raro, con la campaña electoral, que Sánchez es especialista en fastidiarnos y nos ha fastidiado un poco hasta esto, pero yo creo que lo llevaremos de la mejor manera posible y espero que el resto de los Sanfermines transcurran con una normalidad absoluta y con la diversión de la gente, que es lo importante", ha dicho.

En concreto, ha esperado que este viernes, 7 de julio "se respete a lo que es la representación democrática de la ciudad, que somos todos los concejales y concejalas que formamos parte de la Corporación. "Por lo tanto, cualquier ataque a cualquiera de nosotros en la procesión resulta un ataque a la democracia y yo creo que eso hay que extirpar de la sociedad", ha reivindicado.

En nombre de Contigo Navarra, su portavoz municipal, Txema Mauleón, ha señalado que afronta estas fiestas "como siempre, con mucha emoción" y "mucha ilusión". "Lo que decimos siempre: que sean unas fiestas en buena convivencia, seamos campeones en buen rollo, buena convivencia, buenos tratos, que no haya ningún tipo de agresión sexual en estas fiestas, que disfrutemos todo el mundo, a ser posible que nos olvidemos un poco incluso de la campaña electoral hasta el día 15 y que prime la concordia y el buen ambiente", ha remarcado.