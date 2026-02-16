La candidatura navarra a Región Europea del Deporte 2027 ya tiene logo

Logo de la candidatura. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha presentado los detalles de la candidatura que ha presentado Navarra para ser Región Europea del Deporte en 2027. El primer hito, presentado este lunes en rueda de prensa, es el logo diseñado para representar a la Comunidad foral en el marco de esta distinción y que nace inspirado en la imagen del instituto del Deporte. Acompaña a la imagen el slogan 'Navarra, un territorio que inspira, un deporte que transforma'.

El título de Región Europea del Deporte lo concede la entidad ACES Europe a aquellas regiones europeas que destacan por su compromiso con la promoción del deporte y la actividad física como herramienta de cohesión social, salud y calidad de vida. En este sentido, la consejera Esnaola ha subrayado que "nuestra candidatura se apoya en una trayectoria sólida y en una realidad deportiva viva y diversa". "Navarra lidera desde hace 17 años el ranking de comunidades autónomas con mejor calidad de vida, un reflejo de un entorno que combina naturaleza, tradición, innovación y políticas públicas activas en favor del bienestar de la ciudadanía", ha añadido.

Esnaola también ha explicado que, según la última encuesta de hábitos deportivos, el 57% de la población navarra practica deporte de manera periódica u ocasional, siendo la juventud el grupo más activo. "Esta cultura deportiva se apoya en una amplia infraestructura, con casi 1.600 instalaciones deportivas, 3.800 espacios específicos y más de 6.200 zonas complementarias para el desarrollo de hasta 53 modalidades deportivas diferentes, así como más de 3.000 kilómetros de rutas BTT, que hacen de Navarra un lugar ideal tanto para la práctica como para el disfrute del deporte. Además de infraestructuras contamos con programas y ayudas directas a sectores y agentes clave en esta labor; federaciones, clubes y entidades locales con las que trabajamos de la mano, para que la población encuentre en la actividad física una aliada en la construcción de una sociedad más saludable", ha dicho Esnaola.

También destacan los datos de personas federadas, siendo Navarra una Comunidad con 680.000 habitantes, cuenta con casi 100.000 licencias federativas. Lo que supone alrededor de un 13%, frente a algo más del 8% de la media estatal. Las 100.000 licencias están repartidas entre las 44 federaciones deportivas de la Comunidad foral, han destacado.

Le han acompañado en la presentación Jorge Aguirre, director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, y Roberto Larrañaga, director de Abelaz Comunicación, empresa que está acompañando al Instituto en la preparación de esta candidatura que se inició en septiembre del pasado año. Abelaz ha explicado que "la propuesta se identifica con el slogan 'Un territorio que inspira, un deporte que transforma', utilizando la figura de un deportista que forma una N, representando dinamismo. La N está inspirada en la propia tipografía de la letra N que aparece dentro del cubo del logotipo del propio INDAF. Y se utilizan los colores rojo de Navarra y azul de la Unión Europea, así como la tipografía Marca Navarra.

Por su parte, el director gerente del INDAF, ha señalado que los siguientes hitos en el recorrido de la candidatura serán la visita de una Comisión Evaluadora, prevista para mayo de este año. Aguirre ha explicado que se trata de "una visita en la que queremos trasladarles lo que es Navarra". "Una tierra acogedora, preocupada por la sostenibilidad y por los hábitos de vida saludables; orgullosa de su esencia y responsable con su conservación. Con una gran riqueza patrimonial, natural y enogastronómica que la hace tan atractiva al turismo en general, y turismo deportivo en particular", ha comentado.

Según ha añadido, "tenemos muchas cuestiones para enseñar, desde las grandes infraestructuras como son El Sadar, Larrabide, el Navarra Arena o Labrit". "También espacios naturales como los Pirineos o las Bardenas, grandes palacios evocadores castillos o las diferentes zonas de nuestra Comunidad. Si Navarra es reconocida con el título de Región Europea del Deporte lo será porque ha superado esta visita con nota, puesto que hay que superar los 75 puntos sobre un total de 100", ha detallado el director gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física.