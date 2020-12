Cáritas exige a todas las administraciones públicas la atención presencial para que "no quede gente marginada"

Pide también a los partidos "un gran pacto sobre la vivienda" al ser "un muro insalvable en el trabajo social"

El director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ha advertido de que la pandemia de Covid-19 está generando "una nueva exclusión, la de todas las personas que no pueden hacer sus gestiones telemáticamente porque no tienen formación o no tienen los medios" y ha exigido a todas las administraciones públicas la atención presencial para que "no quede gente marginada".

Así lo ha señalado Iriarte en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves y en la que también ha pedido a los partidos políticos "un gran pacto sobre la vivienda" al ser "un muro insalvable en el trabajo social".

Para el responsable de Cáritas en Navarra, estos son dos de los problemas "más graves" que está dejando la pandemia en Navarra, un tiempo en el que, además, "no se ha solucionado ninguno de los problemas sociales" que había, sino que "se han acentuado algunos de los que ya éramos conscientes y ha puesto de relieve otros a los que no les estábamos dando importancia".

En este sentido, Iriarte ha advertido de la brecha digital que está generando la pandemia y ha remarcado que está afectando "no sólo a las personas excluidas, sino también a muchas incluidas". En su opinión, "lo más grave de esta exclusión es que no la está produciendo el capital, sino la administración pública, tanto del Estado como de Navarra, que son los responsables de la no atención presencial".

En este punto, ha remarcado que "esto no afecta sólo a usuarios, sino también a instituciones como Cáritas", ya que, por ejemplo, desde la Oficina de Extranjería "se indicaba a la gente que Cáritas hacía los trámites que no estaban haciendo ellos".

Según ha expuesto Iriarte, "eso provocó que los lunes y martes, el 80-90% de las llamadas a Cáritas para pedir cita fueran para pedir ayuda para hacer gestiones de extranjería". "Ese volumen nos colapsaba la institución, prácticamente estábamos solo para eso, para hacer lo que no estaban haciendo otros que les correspondería hacer", ha subrayado.

Ante esta situación, ha explicado que han decidido cerrar temporalmente esa gestión, ya que, según ha dicho, el papel de Cáritas "no es convertirnos en un gestor de trámites burocráticos, sino ayudar a las personas excluidas".

