Carlos Garcés, nuevo subdirector de la Banda de Música La Pamplonesa

Carlos Garcés - LA PAMPLONESA

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico y director Carlos Garcés Fuentelsaz ha sido nombrado nuevo subdirector de la banda de música La Pamplonesa, en sustitución de Jesús Garisoain, quien deja el cargo de subdirección "tras más de tres décadas de impecable dedicación", desde 1991.

En un comunicado, La Pamplonesa ha mostrado su "más profundo y sincero agradecimiento por su desempeño, su compromiso y su calidad humana a lo largo de estos 35 años". La incorporación de Garcés se produce tras superar las pertinentes pruebas del proceso selectivo interno convocado por la propia banda musical.

El maestro, que ya ha colaborado previamente con la agrupación pamplonesa, "atesora una brillante carrera nacional e internacional al frente de las orquestas más importantes de España" (Orquesta de RTVE, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Navarra) y de formaciones en Francia, Suiza, Portugal y EEUU.

Licenciado con las máximas calificaciones en Musikene (Centro superior de estudios musicales del País Vasco), Garcés posee un Máster en Dirección de Orquesta por el conservatorio Codarts de Rotterdam.

Ha sido director titular de la S.M.I. 'Santa Cecilia' de Cullera (2014-2024), donde se convirtió en el director "más laureado de su historia" con seis primeros premios y Menciones de Honor, logrando también el Escudo de Oro de la institución y el de Plata de la Ciudad.

Desde finales de 2025 es director titular de la Banda 'Filarmónica Beethoven' de Campo de Criptana, con la que acaba de ganar en abril de 2026 el LXXVIII Certamen Nacional de Bandas 'Ciudad de Cullera'.

Reconocido en 2011 como mejor Director del Año por 'The Chinnart Awards Committee' en China, posee un Disco de Oro de la revista Melómano por su grabación de la Sinfonía nº 1 'NVMANCIA' de J. Vicent Egea. Además, acaba de publicar su primer libro, 'El arte de la técnica de ensayos', "pionero en lengua castellana sobre esta metodología".

CONCIERTO PRESANFERMINERO Y SAN FERMÍN

El estreno de Carlos Garcés con la batuta de subdirector tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 20 horas, durante el tradicional concierto presanferminero en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona.

Posteriormente, Garcés asumirá la dirección de parte de los actos oficiales de las fiestas de San Fermín, junto a su director titular, J. Vicent Egea.

Un ciclo festivo "de gran exigencia técnica y arraigo popular en el que La Pamplonesa ejerce como la banda sonora indispensable de la ciudad a través de sus tradicionales dianas, procesiones y desfiles".

Con este nombramiento, La Pamplonesa "garantiza la continuidad de su excelencia artística y afronta esta transición con la ilusión de mantener intacto su compromiso con la cultura, la tradición musical de Pamplona y el afecto de toda la ciudadanía".