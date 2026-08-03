Archivo - Carmen Pérez Cledera, nueva directora del Centro Territorial de RTVE en Navarra - CARLOS MARQUES-RTVE - Archivo

PAMPLONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La periodista Carmen Pérez Cledera ha sido nombrada nueva directora del Centro Territorial de RTVE en Navarra en sustitución de Javier Izu Otermin, a quien RTVE agradece el trabajo realizado al frente del Centro Territorial de la Comunidad foral.

De esta forma, según han explicado desde RTVE en un comunicado, Carmen Pérez regresa a Navarra, donde inició su carrera profesional el 20 de julio de 1987. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, cuenta con una amplia trayectoria en Radiotelevisión Española, donde ha desarrollado responsabilidades de dirección, coordinación y gestión de contenidos en televisión, radio -tanto nacional como internacional- y medios interactivos.

Tras sus primeros años en el Centro Territorial de Navarra, donde permaneció hasta 2006, se incorporó a los Servicios y Medios Interactivos de RTVE en los inicios de esta área.

Posteriormente desarrolló su labor durante más de nueve años en Radio Nacional de España y regresó después a TVE, a los Servicios Informativos de Torrespaña, donde ejerció como coordinadora del área de Internacional de los informativos del fin de semana.

Durante cinco años formó parte del equipo del programa 'Los Desayunos de TVE' y, en 2019, pasó a cubrir la información política de la Asamblea de Madrid para el Centro Territorial de RTVE, donde ha desempeñado hasta ahora funciones de coordinación, supervisión y gestión de los contenidos informativos.

Con motivo de su incorporación, Carmen Pérez Cledera ha destacado "el significado personal y profesional de este regreso". "El camino de la vida suele ser circular y hoy me regala la oportunidad de volver al punto de partida. Tras cuatro décadas dedicadas a RTVE, navegando entre la magia de la radio, el impacto de la televisión y la innovación de los medios interactivos, regresar al lugar donde empecé mi andadura laboral es un reencuentro con mi vocación", ha señalado.

La nueva directora ha subrayado también el "papel esencial de los centros territoriales como servicio público". "Este regreso me reafirma en una convicción que siempre he defendido: la importancia que tiene para una comunidad disponer de medios de comunicación que se ocupen de la información más cercana. No creo que las grandes historias solo ocurran en las grandes capitales o en los centros de poder", ha añadido.

Asimismo, afronta esta nueva etapa "con la humildad de quien sabe que siempre hay algo nuevo que aprender, pero también con la seguridad que da la veteranía", y con "la ilusión de reencontrarme con viejos compañeros, conocer a las nuevas generaciones y tejer juntos la red de confianza que solo los medios de proximidad son capaces de construir con su audiencia".