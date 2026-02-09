Los Carnavales de Tudela incluirán este año un espectáculo musical y pirotécnico y un desfile de Caldereros

Presentación de los Carnavales de Tudela de 2026 - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Tudela, Verónica Gormedino, ha presentado este lunes en rueda de prensa el programa de actos del Carnaval 2026, que se celebrará del 13 al 15 de febrero y contarán con un presupuesto aproximado de 18.500 euros.

En la presentación ha estado acompañada de Mateo Beamonte, representante de los Diablos de Tudela; Enrique Marzal y David Jiménez, de la Sociedad Caldereros; José Luis Balmaseda, del Paloteado del Casco Viejo, y Fernando Léón, de Gaiteros de Tudela.

Gormedino ha desgranado el programa de actos de este fin de semana de Carnaval y, entre las novedades de esta edición, ha destacado la incorporación de una degustación gratuita de pinchos a la brasa en la zona baja de la calle Herrerías, que tendrá lugar tras el desfile del domingo como colofón al programa. "Se van a preparar 50 kilos de carne, así como opciones de comida vegana", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en valor dos actos "originales y novedosos" del programa: la Quema de Diablos y el Desfile de Caldereros. Beamonte y Marzal han detallado estos dos actos destacados del programa. En cuanto a la 'Quema de Diablos', que tendrá lugar el viernes 13 a las 22.15 horas en la plaza Vieja, se trata de un espectáculo musical y pirotécnico con torres humanas. Como novedad, se estrenará una mojiganga con un grupo de danzantes y timbaleros.

Por su parte, el desfile de Caldereros, inspirado en la estética de los clanes zíngaros, rinde homenaje al oficio que les da nombre. Se celebrará el sábado a las 11.30 horas e incluirá una degustación de pinchos en la puerta de la Peña Caldereros, organizadora del acto. En el desfile participarán los Gaiteros de Tudela, el Paloteado del Casco Viejo -con danzas y pasacalles- y la txaranga Riau Riau.

Por otro lado, este año volverá a celebrarse el pasacalles de gigantes de la comparsa Perrinche, que el pasado año no salió "en señal de respeto" por el fallecimiento de Pedro Miguel Sánchez.