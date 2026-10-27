La Carpa Universitaria estará vigilada por drones y tendrá control digital del aforo, limitado a 7.548 personas

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se celebra en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Amaya la Carpa Universitaria de otoño, que incorpora novedades para que la fiesta se desarrolle "con normalidad", como el ueso de drones para la vigilancia aérea del evento, de forma que se controlen aglomeraciones y el movimiento de jóvenes en las inmediaciones de la carpa.

Además, el aforo máximo, de 7.548 personas, se controlará con lectores digitales, tanto en la puerta de acceso como en la de salida, para los códigos de las pulseras que permiten entrar al evento.

Continuando con el trabajo sensibilización e información comenzado en la carpa celebrada en primavera, se han realizado acciones de sensibilización y prevención de las agresiones sexistas, como una charla y dos talleres de autodefensa, coordinados entre tres áreas municipales (Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural; Seguridad Ciudadana y Convivencia; Conservación Urbana y Sanidad) y la técnica de Igualdad de la UPNA y el Talde Feminista de la UPNA.

Este viernes, se instalará un puesto de información contra violencia sexista en la antigua gasolinera de Beloso, que atenderá en horario de 14 a 20 horas.

La Carpa está prevista entre las 11 de la mañana del viernes y las 5.30 del sábado, y contará con un dispositivo de seguridad integrado por Policía Municipal, con 47 agentes, Policía Foral y Policía Nacional, con apoyo de los drones y la Unidad Canina.

El acceso se realizará únicamente por las escaleras de la Cuesta de Beloso o el vial de entrada a la CD Amaya desde Beloso, ya que la entrada trasera estará cerrada tanto para socios como para asistentes: no se podrá acceder a la Carpa por el vial peatonal entre la antigua gasolinera de Beloso y el puente sobre el río Arga. Esta ruta se prevé como vía de evacuación en caso de emergencia.

Las pulseras de acceso llevan un código QR único y, además, las entradas de la Carpa son nominales y permiten identificar a las personas que las han adquirido.

Las entradas se han canjeado por la pulsera correspondiente, antes del evento de este viernes, ya que no hay canje el mismo día de la Carpa. Este sistema "permite conocer cuántas personas están en la fiesta y su identidad, para poder abordar cualquier incidencia". Para acceder a la fiesta, habrá que presentar el DNI y que los datos personales coincidan con los de la pulsera.

Desde el área de Conservación Urbana, el servicio de limpieza se refuerza tanto el sábado como el domingo, con barrido mixto, baldeadoras, baúles y personal de limpieza. También se coordinará al personal que aporta la organización, en colaboración con el servicio de limpieza.

Se instalarán 100 cubos de recogida adicionales de 120 litros repartidos por el parque de la Media Luna, área de Beloso, calle Arrieta, calle Leyre y avenida de Baja Navarra.

Adicionalmente, desde el servicio de desinfección, se amplía el horario de apertura de los evacuatorios de Media Luna desde las 10.30 hasta las 24 horas.