Carvajal, único candidato a liderar UGT-FICA, muestra ánimo "integrador" para abordar los problemas de la industria

PAMPLONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Navarra (FICA-UGT) celebra este viernes su 13º Congreso, en el que finalmente habrá una única candidatura, que estará encabezada por Pedro Carvajal. Actual vicesecretario de FICA-UGT, Carvajal ha mostrado voluntad integrado en la Federación, señalando que "no sobra nadie", y ha destacado la importancia de trabajar para abordar los problemas de la industria en Navarra.

Mikel Bezunartea, que había estado negociando con Carvajal la posibilidad de presentar una candidatura unitaria, ha optado finalmente por no integrarse en esa candidatura y también ha declinado presentar su propia lista.

Bezunartea ha explicado en una breve nota que, "tras una profunda reflexión, hemos decidido no concurrir finalmente a la elección para la Secretaría General ni integrarnos en la otra candidatura". "Agradecemos el apoyo recibido y dejamos el presente para nuestro compañero Pedro, entendemos que en este momento lo más importante es la estabilidad y cohesión de nuestro sindicato. Nuestro compromiso con nuestra organización y con la defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras sigue intacto, y seguirémos trabajando desde otros espacios. Confíamos en que en el futuro habrá nuevas oportunidades para seguir aportando y fortaleciendo nuestro proyecto colectivo. Nuestra más sincera enhorabuena a nuestro compañero Pedro", ha señalado.

El 13º Congreso de UGT-FICA Navarra se celebra en Berriozar y ha contado en su apertura con la participación de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Berriozar, Iker Mariezkurrena.

Pedro Carvajal ha explicado en declaraciones a los medios que ha presentado una candidatura con una comisión ejecutiva formada por "gente que ha estado trabajando durante estos ocho años con Lorenzo Ríos -hasta ahora líder de UGT-FICA- y conmigo de una manera espectacular". "Creo que los resultados nos avalan y se va a continuar este trabajo, que es un trabajo muy importante para la sociedad navarra", ha resaltado.

Carvajal ha resaltado que, "aunque no haya habido una integración de la otra candidatura, las puertas de la federación el lunes van a estar abiertas para hablar con ellos y para integrarlos de la manera que ellos quieran". "En la UGT no sobra nadie, sino al revés, creo que estamos todos por la misma labor, que es que la industria navarra en este caso salga fortalecida y de eso me voy a encargar, con un equipo que va a estar al cien por cien para solucionar los problemas de la industria navarra", ha afirmado.

El candidato ha señalado que vive el actual momento de la industria navarra "con mucha preocupación" y ha explicado que "BSH, Nano o Sunsundegui son claros exponentes de que algo está pasando". "Habrá que pelear", ha destacado, para subrayar las aportaciones que ha realizado UGT en el marco de la elaboración de la ley foral de Industria.

Por su parte, Lorenzo Ríos, actual secretario general de UGT de Navarra, ha explicado que "después de una etapa de 19 años al frente de UGT-FICA me embargan emociones encontradas, por un lado la sensación del deber cumplido y por otro lado también la nostalgia de dejar a mis compañeros de la Federación, a sus luchas y sus logros".

Ríos ha indicado que UGT-FICA es "la primera fuerza sindical en la afiliación y en representación, porque así democráticamente lo han decidido los trabajadores de la industria de Navarra".

El dirigente sindical ha aprovechado para "mandar un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras que viven momentos de incertidumbre con el empleo, con los problemas acuciantes que tenemos en BSH, en Nano, en Sunsundegui y en algunas otras empresas". "Esta Federación no les va a dejar solos, esta Federación va a estar ahí exigiendo al Gobierno y a las administraciones que se impliquen en estos problemas, y también a las empresas. Navarra necesita una industria fuerte y para eso hay que defender el empleo de la industria", ha destacado.

Lorenzo Ríos se ha mostrado "convencido que FICA-UGT de Navarra va a tener un gran equipo que va a continuar con la defensa de la dignidad y el empleo de calidad y los derechos de los trabajadores de la industria".

PACTO POR LA INDUSTRIA

También ha acudido al Congreso el secretario general de FICA-UGT en el ámbito federal, Mariano Hoya, quien ha destacado que "tenemos grandes desafíos que vienen ya del proceso de descarbonización, de electrificación, de robotización de nuestras industrias" y ha subrayado "la necesidad imperiosa de que en nuestro país haya una ley de industria con urgencia".

Además, Hoya ha aprovechado para pedir "un gran pacto de industria" en España y ha exigido "al Partido Popular y al PSOE, y al resto de los partidos políticos, PNV, Sumar, etcétera, que se pongan a trabajar por y para los ciudadanos de nuestro país, por y para la industria de nuestro país".

En ese sentido, el dirigente sindical ha afirmado que "vivimos tiempos muy complejos y muy difíciles en España, en Europa y en el mundo". "Las medidas de protección de Trump nos hacen todavía reflexionar más sobre la necesidad de tomar medidas de apoyo, de protección a nuestra industria, la industria española y la industria europea. Creemos que es el gran momento de responsabilidad de los partidos políticos", ha destacado.

Además, Mariano Hoya ha aprovechado para ensalzar la figura de Lorenzo Ríos. "El paso que ha dado de ponerse al frente de la UGT Navarra es un paso que hay que agradecerle. Yo le pedí que siguiera en la FICA, no me hizo caso, pudo más su responsabilidad que mi petición, pero creo que hoy es un día para homenajearle, para darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho", ha indicado.

El dirigente sindical ha dado la "bienvenida" a Pedro Carvajal, del que se ha mostrado seguro que saldrá elegido secretario general. "La FICA de Navarra es una de las federaciones más importantes de nuestra organización, gana las elecciones, tiene una presencia grandísima en Navarra y tenemos que seguir ayudando, apoyando y fortaleciendo la FICA de Navarra", ha resaltado.