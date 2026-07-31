La Casa de la Juventud oferta la próxima semana talleres de flamenco, bailes latinos, hip hop o bisutería en macramé

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de verano 'Cada día un plan', de la Casa de la Juventud de Pamplona, ofrece para la semana que viene diversas actividades y talleres dirigidos a jóvenes de entre 12 a 30 años, que se impartirán en el propio centro de 19 a 20.30 horas.

La programación tiene el baile como gran protagonista, con la impartición de tres talleres de diferentes estilos: flamenco, bailes latinos y hip hop, este último en euskera.

También habrá opción para la juventud aficionada a las manualidades, que podrá participar en una actividad de diseño de bisutería con macramé. La oferta se completa con un taller para dominar el arte de hablar en público, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Todas las actividades del ciclo, que se pueden consultar en la web Pamplona Joven, son gratuitas y no requieren inscripción previa, por lo que solo es necesario acudir a la Casa de la Juventud en el horario determinado.

El baile abrirá la programación el lunes y el martes, 3 y 4 de agosto, con los talleres de flamenco y bailes latinos, respectivamente, a cargo de Nerea Bonito Pérez, actriz y profesora de baile de la Casa de la Juventud. En el primero se enseñarán algunas nociones de esta modalidad, que tiene sus raíces en la Andalucía del siglo XVIII. El flamenco, que combina música, baile y cante, se caracteriza por la fuerza expresiva de los movimientos y la capacidad de transmitir emociones intensas. En la clase magistral de bailes latinos, por su parte, se aprenderán pasos básicos de salsa y bachata.

El taller 'Bisutería en macramé', a cargo de Gladys Padovanis, especialista en macramé contemporáneo, tomará el miércoles el relevo. Esta actividad está dirigida a las personas que deseen iniciarse en la creación de accesorios artesanales. Mediante la utilización de diferentes nudos, se mostrará cómo elaborar pulseras, collares y otros complementos, con una técnica artesanal, el macramé, basada en la creación de tejidos sin utilizar agujas ni ganchillos.

El baile retoma la programación el jueves con un taller de hip hop, que será impartido en euskera por Naiara Gorriz Casellas, una experimentada bailarina. El hip hop es una danza urbana que surgió en Estados Unidos en los años 70 y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, creando nuevos estilos.

Para cerrar la semana, el viernes 7 de agosto será el turno de las actividades de expresión y comunicación con el taller 'Domina el arte de hablar en público'. Estíbaliz Balda Afonso, con una amplia experiencia en el mundo de la interpretación, dirigirá esta actividad en la que se practicarán técnicas de comunicación, respiración, vocalización y proyección de voz, con el objetivo de que las personas asistentes puedan mejorar su comunicación, verbal y no verbal, y ganar confianza.