La Casa de la Juventud ofrece la próxima semana talleres de hip-hop, manualidades, autoestima e improvisación teatral

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Cada día un plan', de la Casa de la Juventud, sigue ofertando para las tardes estivales una programación, dirigida a jóvenes de 12 a 30 años, que incluye actividades de baile, cosmética, psicología, expresión y comunicación y manualidades.

La propuesta para la semana que viene la conforman un taller de improvisación teatral y otro de hip-hop, dos actividades de trabajo manual con tela y una sesión de cuidado de la autoestima, esta última en euskera, que se desarrollarán en horario de 19 a 20.30 horas en el propio centro.

Todas las actividades, gratuitas y sin necesidad de inscripción previa, se pueden consultar en la web Pamplona Joven.

El lunes, 10 de agosto, abrirá la programación semanal un taller de improvisación teatral, a cargo de Estíbaliz Balda Afonso, con una amplia experiencia en el mundo de la interpretación. En esta sesión "se utilizará el cuerpo como canal de comunicación, mediante juegos teatrales, para aprender a comunicarse de forma creativa".

El martes será el turno de las personas aficionadas al baile, que podrán participar en el taller de hip-hop que impartirá la profesora de la Casa de la Juventud, Nekane Rodríguez Zubimendi.

El hip-hop, una danza urbana que surgió en Estados Unidos, es una disciplina "en constante evolución, en la que, dependiendo del tipo de música, se crean movimientos y pasos novedosos".

El periodo estival "es también tiempo para el autocuidado y el bienestar emocional". Es lo que se quiere transmitir en el taller 'Cuidemos nuestra autoestima también en verano', propuesta en euskera para el miércoles 12 de agosto, a cargo de Idoia Ángel Irastorza, responsable de la asesoría psicológica de la Casa de la Juventud.

Con esta sesión se pretende que las personas asistentes, "en un ambiente participativo, puedan tomar conciencia sobre el proceso de construcción de su propia autoestima e introducir mejoras en su desarrollo personal".

Los días 13 y 14, jueves y viernes, estarán protagonizados por dos actividades de manualidades realizadas con tela, impartidas por Garazi Valluerca Albéniz, graduada en Arte y profesora de la Casa de la Juventud, que tienen como objetivo fomentar la expresión artística y el trabajo manual.

Para el martes se ha preparado el taller 'Diseña tu propio jarrón', en el que se mostrará cómo crear una pieza decorativa original, utilizando telas, técnicas de confección y elementos de diseño personalizado, con diferentes tejidos y colores.

Al día siguiente, la propuesta, esta vez en euskera, será la actividad 'Estampa y personaliza tu propio bolso', en el que cada joven podrá diseñar y decorar una bolsa de tela con motivos, mensajes e ilustraciones propias.