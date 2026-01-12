La Casa de la Juventud de Pamplona acogerá en marzo el décimo Campeonato de Cubos de Rubik Iruña Open 2026

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 12 de enero, a las 21 horas, se abren inscripciones para la décima edición del Campeonato de Cubos de Rubik Iruña Open 2026, un encuentro que tendrá lugar en la Casa de la Juventud el 14 y 15 de marzo.

Hay disponibles 64 plazas, y se cubrirán en estricto orden de inscripción. El campeonato recoge 6 categorías oficiales: cubo clásico; 2x2 y 4x4, además de Square 1, 3x3 a una mano y 3x3 a ciegas.

Durante las rondas habrá hasta ocho parejas compitiendo simultáneamente y los mejores de cada categoría obtendrán medalla. Quien quede en primer puesto en la categoría del clásico cubo de Rubik, además de un trofeo, se llevará una txapela que le proclamará ganador del X Iruña Open 2026.

Rubik Iruña Open 2026 se realiza en colaboración con la World Cube Association, por lo que la información sobre la competición y los pasos para la inscripción aparecerán en su página.

En ese espacio irá apareciendo toda la información sobre el campeonato, personas inscritas, perfiles, puntuaciones etc. Al participar, los competidores se convertirán en miembros de la WCA, y se les creará automáticamente un ID personal.

Las tasas de inscripción para cada participante serán de 3,5 euros para los socios de la Asociación Española de Speedcubing y de 5 euros para los no socios.

Pamplona acoge esta competición desde el año 2017 y se basa en el 'Speedsolving', es decir, la resolución a la mayor velocidad posible del rompecabezas mecánico tridimensional ideado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernö Rubik en 1974.

En el marco del campeonato, el viernes, 13 de marzo se programará un taller para los que deseen aprender a armar el cubo, además de una exhibición abierta al público de destreza en este rompecabezas.

El taller será gratuito, aunque habrá que inscribirse en la Casa de la Juventud o en el 948 233 512 la semana previa. Todos los participantes en esta sesión recibirán un cubo como regalo.