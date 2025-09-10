El Caserío de Tafalla crea una línea de caramelos sin azúcar, potencia la marca 'La Cafetera' y relanza 'Dos Cafeteras'

La empresa también trabaja en un plan de reducción de residuos

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Caserío de Tafalla ha recibido recientemente un préstamo participativo por valor de 350.000 euros por parte de sus entidades socias: la sociedad pública del Gobierno de Navarra Sodena y el vehículo inversor del empresario navarro del sector agroalimentario Santiago Sala. Con este "impulso financiero y operativo", El Caserío de Tafalla pretende potenciar 'La Cafetera' (1893) y relanzar 'Dos Cafeteras' (1886), además de lanzar una nueva línea de caramelos sin azúcar.

Con una plantilla de 27 personas (15 de ellas, mujeres), la empresa navarra "ha logrado recuperar sus niveles de facturación prepandemia y espera alcanzar un crecimiento que ronda el 15% en este ejercicio, consolidando así aún más su posición en el mercado nacional e internacional", según han informado en un comunicado.

"Este respaldo confirma la solidez del proyecto y la confianza en nuestra capacidad de innovar sin perder la esencia artesanal que nos caracteriza. La recuperación de 'La Cafetera' ha demostrado la fuerza que tienen las marcas con historia, y ahora queremos hacer lo mismo con 'Dos Cafeteras'. Todo un patrimonio compartido con Navarra y con todos nuestros consumidores", ha afirmado Ramón San Martín, director general de El Caserío de Tafalla.

Por su parte, tanto Sodena como Santiago Sala han coincidido en "la fuerte importancia que supone respaldar a compañías como esta", y la definen como "una empresa familiar con capacidad para revitalizar marcas históricas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, reflejando un modelo que une tradición, innovación y calidad". Con este apoyo, según han apuntado, buscan "contribuir a consolidar un proyecto que genera empleo, valor añadido y que es un referente en su sector".

Desde la entrada de ambas entidades socias en 2023, El Caserío de Tafalla ha estado trabajando sobre una nueva estrategia comercial, así como en la mejora y digitalización de los procesos productivos y en aspectos relacionados con su sostenibilidad.

De hecho, en relación a este último aspecto, está trabajando en un plan de reducción de residuos con el propósito de "mantenerse firme en su compromiso con el cuidado del planeta".

Fundada en 1964, El Caserío de Tafalla cuenta con más de 60 años de historia y está presente en más de una decena de países repartidos en cuatro continentes.

Además, desde 2007, se encuentra en el polígono industrial La Nava de Tafalla. Un lugar desde el que, a día de hoy, elabora hasta 900.000 kilos anuales de 'caramelos con alma', el lema sobre el que trabaja en el proceso de elaboración de sus cuatro marcas (Caramelos El Caserío, Las Cafeteras, BE4 y Nano), "defensoras de los valores de la calidad, la tradición y la innovación".