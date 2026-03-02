Casi 600 personas son atendidas por el nuevo Servicio de Mediación en materia de vivienda en su primer mes

La vicepresidenta Alfaro presenta en rueda de prensa el nuevo Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en alquiler y ejecuciones hipotecarias. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia de alquiler e intermediación hipotecaria del Gobierno de Navarra ha atendido en el primer mes desde su puesta en marcha un total de 590 consultas, de las cuales la mayoría están relacionadas con el alquiler en municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado y han sido formuladas por personas arrendadoras.

El Servicio, puesto en marcha por la Dirección General de Vivienda y gestionado por Provivienda desde el pasado 2 de febrero, es gratuito para toda la ciudadanía y presta atención tanto de forma presencial -con cita previa- como telefónica, y a través de correo electrónico. Así, ofrece información sobre alquileres e hipotecas, y mediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias, con el objetivo de convertirse en un servicio referente en asesoramiento y acompañamiento en cuestiones de vivienda, ha informado el Gobierno foral.

Se han atendido consultas de personas de 46 localidades distintas y la mayoría se han dado a través de la vía telefónica (321), seguidas de los correos electrónicos (221), las visitas a la oficina situada en Pamplona (44), y cuatro han sido concertadas mediante citas presenciales.

De las consultas recibidas, el 62,3% (368) están relacionadas con el alquiler, y la mayoría son formuladas por personas propietarias de viviendas situadas en municipios declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado. También hay otras consultas relacionadas con las subidas de renta y los límites legales, la duración de los contratos, las prórrogas obligatorias y otros aspectos derivados de la actualización de condiciones contractuales.

También se han dado consultas vinculadas a conflictos entre arrendadores e inquilinos, tanto por impagos puntuales como por discrepancias en la interpretación de cláusulas contractuales. En algunos casos, se han planteado situaciones en las que un inquilino debería abandonar la vivienda, pero no lo hace, generando dudas sobre los procedimientos disponibles, los plazos o la necesidad de intervención jurídica, ha añadido el Ejecutivo.

En relación con estas situaciones conflictivas, desde el Servicio se observa que en varios casos la mediación puede resultar una vía adecuada para evitar la escalada del conflicto, por lo que se han empezado los trámites para el inicio de 2 mediaciones.

En este sentido, se ha detectado que 13 de las consultas efectuadas tienen que ver con situaciones de pérdida de vivienda y 15 personas atendidas han solicitado la búsqueda de alternativa residencial.

Por otro lado, 40 consultas (6,7%) han sido relacionadas con hipotecas, con dudas que abarcan desde cuestiones sobre cómo acceder a una hipoteca hasta la solicitud de información sobre los requisitos que exigen las entidades financieras, incluyendo cuestiones asociadas a la tramitación, cancelación o revisión de condiciones. Una parte de estas consultas, ha destacado, está vinculada a las ayudas a jóvenes, como el aval ICO, así como a situaciones específicas, como la adquisición de vivienda protegida o gastos hipotecarios asociados.

En el ámbito de la vivienda protegida, se han atendido 58 consultas relacionadas con el alquiler de VPO/VPT, actualizaciones de renta, inscripción o registro, procedimientos administrativos, así como dudas sobre venta o compra de vivienda protegida y su descalificación.

Por último, hay 85 consultas de tipología variada, relacionadas con el trámite de registro de contratos de vivienda, solicitudes de ayudas, conflictos de comunidades de propietarios, solicitudes de citas, arrendamientos de uso distinto de vivienda o posibles irregularidades objeto de ser inspeccionadas.

El acceso a este Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación, que es gratuito para toda la ciudadanía, se puede realizar vía telefónica a través del 900 841 648, por vía telemática mediante el correo electrónico mediacion.vivienda@navarra.es, o por vía presencial (con cita previa) en la calle Fuente del Hierro, 23, de Pamplona.