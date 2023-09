La catedrática de la UPNA Lola Ugarte, nueva presidenta de la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Estadística

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Lola Ugarte acaba de ser nombrada presidenta de la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Estadística (FENStatS) para los próximos tres años. La directora del instituto de investigación INAMAT2 sustituye en el cargo a Walter Radermacher, antiguo director general de la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), que ahora asume la vicepresidencia.

La elección se realizó mediante una votación el 12 de septiembre durante la Asamblea General de las Sociedades de Estadística Europeas. Cada país, de los 26 que participaron, tuvo derecho a un voto, con la excepción de los miembros corporativos, como el Banco Central Europeo, que tuvieron voz pero no voto.

El consejo ejecutivo de la FENStatS lo integran, además de la presidenta y el vicepresidente, el secretario general, Geert Molenberghs; la tesorera, Anne Ruiz-Gazen; y el responsable de la comunicación web, Martin Boda.

La Federación Europea de Sociedades Nacionales de Estadística tiene como objetivo promover la comunicación mutua, la cooperación y la investigación estadística en Europa, estableciendo relaciones con la sociedad y las instituciones europeas, además de apoyar la difusión de la educación estadística en Europa. Asimismo, la FENStatS busca garantizar que se empleen más fondos europeos en investigación y educación en Estadística, ha informado la UPNA.

La Federación promueve la comunicación mutua, la cooperación y el intercambio de puntos de vista entre todos aquellos agentes interesados en las ciencias estadísticas y en sus principios científicos, en un sentido amplio y en la mayor gama de aplicaciones posible. La Federación sirve como agencia para la difusión de información técnica y científica entre las sociedades nacionales de estadística que la integran, promoviendo su colaboración mutua e impulsando actividades que puedan aumentar el impacto científico de la investigación de sus miembros.

Lola Ugarte es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y doctora en Ciencias Matemáticas por la UPNA. Realizó su formación posdoctoral en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Simon Fraser (Canadá). Sus líneas principales de investigación se centran en el ámbito general de la modelización estadística y de la estadística espacial y espacio-temporal con aplicaciones en diversos campos. El grupo de investigación que coordina en la UPNA (Estadística Espacial) ha realizado contribuciones importantes en el ámbito de la representación cartográfica de enfermedades y en la fusión espacio-temporal de imágenes satelitales.

En 2007 recibió el premio INNOLEC Lectureship Award, concedido por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Masaryk (República Checa) y en 2021 recibió el Premio BBVA-SEIO a la mejor contribución en Estadística Aplicada (en coautoría) concedido por un jurado internacional. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas JCR, ha participado en más de veinte proyectos financiados por convocatorias públicas (la mayoría de ellos como investigadora principal) y en más de cuarenta contratos firmados con administraciones públicas, empresas y universidades.

Ha impartido, además, numerosas conferencias tanto nacionales como internacionales, entre ellas, la prestigiosa conferencia Santaló, en 2021. Su labor editorial como editora asociada o miembro del panel editorial en revistas internacionales de estadística es también destacada (Statistics in Medicine, Statistics and Computing o Journal of the Royal Statistical Society Series A, entre otras). Ha sido también coeditora en jefe de la revista TEST (2017-2020), vicepresidenta de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) (entre 2010 y 2013) y directora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPNA (entre 2007 y 2012).

En la actualidad es miembro del Consejo de Estadística de Navarra como representante de la UPNA. De enero de 2017 a junio de 2018 fue adjunta al gestor de Matemáticas en la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico técnico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). En julio de 2018 fue nombrada Coordinadora del área MTM (Matemáticas) de la AEI (2018-2021). En las convocatorias 2021 y 2022 fue la presidenta de la Comisión de Matemáticas y Física de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). Forma también parte del Consejo Asesor en Matemáticas de la Fundación Gadea Ciencia.