El catedrático de la UPNA Humberto Bustince recibe el mayor premio sobre supercomputación otorgado en España

De izq. A dcha.: Garbiñe Basterra, Humberto Bustince y Sergi Girona, durante la entrega del galardón en la catedral de Pamplona. - UPNA

Obtiene el galardón RES-HPC, que concede la Red Española de Supercomputación (RES), por investigar y divulgar sobre esta materia

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

Humberto Bustince Sola, catedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador del Instituto de Smart Cities (ISC), ha recibido en Pamplona el premio RES-HPC, que reconoce contribuciones destacadas a la investigación, desarrollo y/o divulgación en supercomputación en España.

Este galardón, el máximo sobre la materia otorgado en España, lo concede la Red Española de Supercomputación (RES). Esta es una infraestructura científica y técnica singular (ICTS) distribuida por todo el territorio, que está compuesta por catorce nodos interconectados entre sí por redes de alta velocidad y cuya coordinación corresponde al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

La entrega de este reconocimiento ha tenido lugar este miércoles, 17 de septiembre, en el refectorio de la catedral de Pamplona durante la cena para las personas participantes en la Jornada Anual de los Usuarios de la Red Española de Supercomputación (RES), la JURES 2025. En el evento, han tomado parte Garbiñe Basterra Olóriz, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, y Sergi Girona Turell, director de Operaciones del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y coordinador de la RES.

Al margen de la entrega de este galardón, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra-Baluarte acoge esta semana a más de 150 especialistas en la materia y personas usuarias de la RES, que gestiona recursos de computación de alto rendimiento, explotación de datos e inteligencia artificial con el objetivo de impulsar el avance de la ciencia y la innovación en España. La empresa pública Nasertic, adscrita al departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, actúa como anfitriona.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Este reconocimiento a Humberto Bustince, profesor honorario de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y miembro de número de Jakiunde, Academia vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, se suma a otros cosechados por el investigador a lo largo de su carrera, como el Premio Nacional de Informática García Santesmases, el Premio Europeo de Matemática Difusa, el nombramiento de 'Fellow IEEE' por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés), la asociación profesional más importante del mundo en su disciplina, y la presidencia de la Asociación Internacional de Sistemas Difusos (IFSA), que ha ostentado hasta agosto de este año.

Además, la última edición del estudio de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) lo sitúa en el 2% del top mundial de investigadores. Asimismo, el Ejecutivo foral le concedió en 2017 la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra. También será investido 'professor honoris causa' por la Universidad Federal de Río Grande del Norte (UFRN) de Brasil el próximo día 17 de octubre en Natal, Brasil.

BREVE CURRÍCULUM

Humberto Bustince (Ujué, Navarra, 1958) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca (1983) y doctor en Matemáticas por la UPNA (1994), donde ejerce la docencia y la investigación desde 1991.

Responsable y fundador del grupo de investigación de la UPNA sobre Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado (GIARA), Bustince es autor de más de 250 artículos científicos y más de 180 contribuciones a congresos internacionales e investigador principal de más de veinte proyectos tanto nacionales como internacionales, además de ser coautor de cinco libros sobre lógica difusa. Además, está adscrito, como investigador, a Navarrabiomed (centro de investigación biomédica del Gobierno de Navarra y la UPNA).