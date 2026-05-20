CCOO apuesta por "el consenso y la convivencia lingüística" para "avanzar en la normalización del euskera"

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de CCOO de Navarra, David Marcalain, y el adjunto a la Secretaría confederal de Estudios y Discurso de CCOO, Joseba Eceolaza, se han reunido este miércoles con el director gerente de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, Javier Arakama.

En la reunión, según han informado desde el sindicato en un comunicado, CCOO ha señalado que considera necesario "abrir una nueva etapa en la política lingüística de Navarra basada en el consenso, el reconocimiento mutuo y el respeto a la realidad sociolingüística de nuestra comunidad".

"Defendemos una política lingüística estable, transversal y alejada de la confrontación, que permita avanzar en la normalización del euskera sin generar exclusiones ni imposiciones", ha afirmado David Marcalain.

El euskera y el castellano "forman parte del patrimonio cultural y lingüístico de Navarra y ambas lenguas constituyen una riqueza colectiva que merece ser cuidada y preservada". El plurilingüismo "se considera un valor positivo y propio de las sociedades modernas y Navarra debe afrontar esta cuestión desde la convivencia y no desde la polarización, con medidas que favorezcan el aprendizaje voluntario del euskera entre las personas adultas".

"Desde CCOO defendemos que el avance del euskera debe realizarse desde los estímulos positivos y la voluntariedad, evitando medidas impositivas que puedan generar rechazo social. La convivencia lingüística exige construir puentes y no nuevos muros", ha afirmado Joseba Eceolaza.

CCOO también ha "lamentado" que "durante décadas la política lingüística haya estado marcada por la judicialización y el enfrentamiento político y social". Desde la aprobación de la Ley Foral del Vascuence en 1986, "numerosos recursos y sentencias han evidenciado la falta de acuerdos amplios y duraderos en esta materia".

Por ello, el sindicato hace un llamamiento "a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno de Navarra para impulsar un gran acuerdo social y político que permita dotar a las administraciones públicas y a la ciudadanía de un marco normativo claro, proporcional y adaptado a la realidad sociolingüística actual de Navarra".

ADMINISTRACIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

CCOO considera "imprescindible" abrir "un debate técnico y sereno sobre el uso del euskera en la administración pública y en el acceso al empleo público".

Para ello propone la creación de una comisión parlamentaria que impulse un estudio técnico independiente que "valore la mejor fórmula para tener en cuente el euskera en cuestiones como la señalización, la atención ciudadana, los medios de comunicación o la valoración del euskera en las oposiciones".

El sindicato defiende que los perfiles lingüísticos en la administración "deben responder a necesidades comunicativas reales y objetivables". A su juicio, "garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera no implica que toda la plantilla pública deba ser necesariamente vascoparlante".

Por ello, CCOO apuesta por "sistemas proporcionados y equilibrados que combinen la garantía de derechos lingüísticos con la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público". Además, considera necesario "evitar tanto la sobrevaloración como la exclusión del euskera en los procesos selectivos, apostando por criterios técnicos, transparentes y graduales, adaptados a la realidad de cada zona lingüística".

CCOO reitera su "compromiso con una Navarra plural y cohesionada, donde el avance del euskera sea percibido como un elemento positivo y compartido por la mayoría social".

El sindicato "seguirá trabajando para favorecer acuerdos amplios y duraderos que permitan avanzar en la convivencia lingüística desde el diálogo, el respeto y la voluntariedad".