CCOO condena el accidente laboral mortal en Valtierra y reclama que se adopten medidas en salud laboral

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO condena una nueva muerte en el entorno laboral de Navarra. Un hombre de 52 años ha fallecido este mediodía en Valtierra tras sufrir un accidente mientras trabajaba. El sindicato ha lamentado que "hechos como este continúen ocurriendo en Navarra" y ha reclamado "poner todas las medidas que sean necesarias para evitar que la clase trabajadora tenga que jugarse la vida para poder ganársela".

En un comunicado, el sindicato, que envía el pésame a los familiares y compañeros del hombre fallecido, ha exigido una investigación exhaustiva de los hechos. Según ha manifestado, "todos los accidentes de trabajo son evitables", por lo que ha hecho un llamamiento a las empresas para que "cumplan, de manera escrupulosa, con la ley de prevención de riesgos laborales".

Ha expuesto CCOO que durante el curso 2026 "Navarra fue el segundo peor territorio en el índice de incidencia por número de personas trabajadoras, sólo por detrás de Islas Baleares". "Además, los cuatro grandes sectores (agro, industria, construcción y servicios) superan ampliamente las medias de incidencia del Estado. La siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de la Comunidad foral", ha señalado.

Por ello, ha indicado que "es necesario y urgente que el Gobierno de Navarra no escatime recursos: la salud laboral debe ser una prioridad del Ejecutivo". "Las empresas deben tomarse en serio la salud laboral de sus plantillas y cumplir, de manera escrupulosa, la ley de prevención de riesgos laborales", ha afirmado, para indicar que "las vidas que se pierden en el trabajo representan una injusticia intolerable para la víctima y para el conjunto de la clase trabajadora".