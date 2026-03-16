CCOO considera que un salario mínimo propio para Navarra está "fuera del orden de las posibilidades reales"

Imagen de la asamblea organizada por CCOO en Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, Javier Pacheco, ha afirmado este lunes en Pamplona que aunque respeta la reivindicación de un salario mínimo propio para Navarra, es un escenario que está "fuera del orden de las posibilidades reales".

Así lo ha manifestado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación junto al secretario general de CCOO, Josema Romeo, antes de participar en una asamblea organizada por el sindicato sobre temas como el SMI o las consecuencias de la guerra en Oriente Medio en la situación del mercado de trabajo, de las empresas y la economía de las familias.

Según ha señalado, "no hay competencias para articular que el salario mínimo se pueda vertebrar mediante una legislación de las comunidades autónomas, aunque sean forales", ya que "el marco jurídico de este país determina que las competencias radican en el Estado". Además, "el marco de la negociación colectiva ya viene habilitando prácticas de salarios mínimos de convenios colectivos que deberían de intentar cerrar los umbrales".

En tercer lugar, ha considerado que "llevar a la gente a una movilización general" por una cuestión que afecta a "prácticamente el 5% de la población asalariada, que está en los ratios del salario mínimo, me parece que puede ser un ejercicio de filibusterismo, entre otros casos, de carácter sindical".

A su juicio, "el salario mínimo no puede ser la aspiración de ningún sindicato para poder articular el salario de los trabajadores y las trabajadoras". "Nosotros entendemos el salario mínimo como aquella referencia de subsistencia que puede tener como mínimo las mínimas condiciones de vida garantizadas, pero que no puede ser la normalización generalizada de lo que tiene que cobrar la clase trabajadora", ha reivindicado.

Según Pacheco, "la clase trabajadora tiene que cobrar los salarios que en los convenios colectivos pactamos, que está, de media, muy por encima del salario mínimo", y "es ahí donde tenemos que llevar la fuerza sindical y la movilización de los trabajadores y las trabajadoras".

Pacheco ha mostrado su "respeto" a "cualquier tipo de movilización sindical", ya que "no seremos los que nos opongamos a los ejercicios de huelga", pero ha realizado un llamamiento "a un criterio de prudencia y, sobre todo, de coherencia". En este sentido, ha destacado que en el actual marco legislativo "no se puede abrir camino porque no tiene competencias" y que "la afectación del salario mínimo no deja de ser residual en una comunidad como la de Navarra".

"Por lo tanto, yo creo que hay que jugar a otras cosas", ha indicado, tras añadir que "hay una parte importante" de trabajadores navarros que "están en situación de estancamiento del poder adquisitivo y que se tiene que saltar por la vía de los convenios colectivos". "Y no de aquello que ya no cobran porque están por encima del salario mínimo interprofesional", ha dicho.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FRENTE AL "ESTANCAMIENTO" DE SALARIOS BAJOS

En este sentido, ha destacado la importancia de la negociación colectiva para "corregir" el "estancamiento" salarial de las rentas medias y bajas de alrededor de 11 millones de personas asalariadas en España. "Queremos activar al sindicato para intentar que la negociación colectiva corrija esa realidad, esos salarios medios bajos en nuestro país. Que seamos capaces de darle respuestas a ese estancamiento del poder adquisitivo de cerca de 11 millones de personas asalariadas en nuestro país", ha señalado.

Pacheco ha incidido en "la importancia que tiene en este momento la negociación colectiva, porque los salarios en este país están creciendo, pero no están creciendo de la misma manera para todo el mundo". El análisis realizado por sindicato plantea que hay "una fuerte subida en las personas que ganan menos, fruto de los importantes acuerdos que venimos alcanzando año tras año en el salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 700 euros prácticamente a los 1.221 euros por 14 pagas este año" y que "este incremento importantísimo ha mejorado los salarios más bajos, los que estaban en el umbral de la pobreza laboral, reduciendo evidentemente los ratios de esa pobreza laboral".

Por otro lado, "han subido también bastante los salarios más altos de este país", los que están vinculados a las direcciones de las empresas, donde se produce "una especie de sorteo". Según ha criticado, "se están trasladando beneficios empresariales a sus primeras cúpulas más cercanas a los procesos de dirección de la empresa" y "de manera arbitraria, además, porque no se están trasladando esos incrementos salariales mediante la negociación colectiva para poder hacer equitativo el reparto de esos beneficios".

"Y tenemos un problema en los salarios medio-bajos, que son los que se han estancado y los que están padeciendo las consecuencias de su pérdida de poder adquisitivo fruto del impacto que están teniendo algunos bienes y servicios básicos en el incremento de sus precios, alimentación, energía y vivienda, fundamentalmente, que se están lastrando los incrementos salariales que hemos pactado en los últimos años", ha manifestado, tras añadir que "ahí es donde queremos hacer énfasis" y "activar al sindicato para intentar que la negociación colectiva corrija esa realidad".

Pacheco ha apostado por que "desde esos convenios colectivos le demos herramientas a la gente para salir de ese malestar social que se está instalando y que se traduce posteriormente en algunos ejercicios de reacción política, yo diría de reaccionarismo político, que incluso está agrandando y ensanchando el mapa electoral de algunos partidos que tienen por bandera el fascismo".

En cuanto a la guerra en Oriente Medio, que "nos preocupa muchísimo", ha dicho que ha tenido "una primera traslación en un incremento importante de los precios del carburante y aparenta que también puede trasladarse a un incremento en los precios energéticos y que tenemos que ver, en función de la duración del conflicto, si al final se traslada al resto de las cadenas y bienes y servicios que impactan en el conjunto de la inflación y que pueden tener consecuencias en el poder adquisitivo de miles de trabajadores y trabajadoras".

Sin embargo, ha considerado que esta situación "tiene diferencias sustanciales" respecto a la guerra en Ucrania, ya que "no entramos en este conflicto en las mismas condiciones" debido "los deberes que este país ha ido haciendo en los últimos años". En concreto, ha valorado que se ha "actuado sobre la transformación de su modelo energético, intentando depender menos de suministros de combustible fósil desde fuera del país" y que "las energías renovables nos están dando más cotas de autonomía energética".

También, ha dicho, "hemos construido un escudo social que se ha incorporado al cuerpo de la ley". De esta forma, se podrían recuperar "las medidas implementadas para poder proteger el empleo y las miles de empresas que ya en épocas anteriores, muy cercanas -las dos crisis que hemos tenido, tanto de la pandemia como de la guerra de Ucrania-, se han puesto en marcha y han dado sus frutos". "De hecho, el país sigue creciendo en empleo, por lo tanto, algo tiene que ver también ese escudo social, ese aprendizaje de las crisis anteriores", ha subrayado.

Por su parte, Josema Romeo ha destacado que en CCOO "apostamos por negociar los convenios" porque "la negociación colectiva es clave". "Creo que la manera no es el SMI, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos sido claros y creo que además no se puede", ha subrayado. A su juicio, "es el momento de concienciar a la gente" de que "el único sistema que podemos utilizar es la negociación colectiva".