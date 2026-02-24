CCOO critica que Navarra "registró el año pasado 34.390 horas extras no pagadas a la semana"

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de CCOO recoge que a lo largo de 2025 "se realizaron cada semana en Navarra una media de 34.390 horas extras no pagadas". En concreto, el informe señala que en la Comunidad foral, 5.000 personas realizaron horas extras no pagadas cada semana en 2025.

"Aunque estamos muy lejos de las horas que registran comunidades como Madrid (582.280) o Cataluña (495.208), epicentros del abuso, lo cierto es que somos la comunidad con mayor intensidad media de horas extra no pagadas por persona asalariada", han indicado desde CCOO en una nota de prensa.

Según han añadido desde el sindicato, "es un porcentaje pequeño de la población asalariada -un 1,8%-, pero resulta llamativo las horas extras no pagadas que realizaron cada una de esas personas trabajadoras: casi 7 horas a la semana que no se pagan ni se compensan con tiempo de descanso".

"Se trata de un abuso estructural y una forma de explotación laboral que además de afectar a la persona trabajadora, constituye un fraude a la Seguridad Social y al sistema tributario", han reivindicado desde CCOO.

En España, a lo largo de 2025, "se realizaron cada semana una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas", según los datos analizados por el Gabinete Económico de CCOO, que indican que el 47% de los trabajadores que realizaron horas extra "no recibió ningún tipo de compensación, ni económica ni en tiempo de descanso".

Las horas extras impagadas "afectan a 441.000 trabajadores y trabajadoras, quienes realizaron una media de 5,6 horas semanales sin recibir remuneración alguna ni cotización a la Seguridad Social".

"En pleno debate sobre el absentismo para garantizar mayor presentismo en las empresas y queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común, la patronal siempre obvia una práctica extendida en nuestro país: el alargamiento de la jornada sin contraprestación, que deriva unos costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario", han subrayado.

Este tipo de prácticas "no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras, debido a las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud de la población; suponen también costes adicionales al sistema público de salud, provocados por las empresas que realizan estas prácticas ilegales".

En este sentido, Alfredo Sanz, secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra, ha criticado "el retraso que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, que se demuestra imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas que tiene unos costes para las personas trabajadoras inasumibles y que requieren de mecanismos eficaces para acabar con esta práctica abusiva e ilegal".

Sanz ha señalado que "es imprescindible seguir avanzando en la reducción del tiempo de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población, adaptando el reparto de los tiempos a las necesidades de nuestra sociedad, mayor cuidado de la salud -especialmente salud mental- y a los cuidados, alcanzando las cuotas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para lograr la igualdad real y acabar con las brechas de género".

CIFRAS DE "UNA FORMA DE EXPLOTACIÓN LABORAL PERSISTENTE"

Las horas extras no pagadas suponen en España "un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones". "La práctica irregular de no abonar las horas extra supone un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año", han criticado.

Por otra parte, "el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa". Además de las horas extra declaradas, el sindicato alerta sobre "la existencia de 928.000 asalariados que trabajan habitualmente más horas de las pactadas sin que conste su remuneración".

De estos, "más de 568.000 personas tienen jornadas pactadas de 40 horas pero trabajan habitualmente por encima de ese límite, lo que vulnera la legislación laboral vigente".