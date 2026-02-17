CCOO critica la "represión" a trabajadores de Glovo en todo el Estado y plantea convocar movilizaciones en Navarra

Imagen de la rueda de prensa del sindicato CCOO sobre nuevas movilizaciones en Glovo - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado la "represión a personas trabajadoras" por parte de la empresa Glovo "en los territorios donde este sindicato está impulsando elecciones sindicales" y ha anunciado su intención de convocar un ciclo de movilizaciones para todos los trabajadores del sector delivery en Navarra.

Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa Lucía Sesma, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra, y Pablo Díaz, presidente del comité de Glovo en Pamplona.

Según Sesma, "la actividad sindical no está siendo sencilla", entre otras cuestiones, por la "sistemática represión a las personas trabajadoras por parte de la empresa en los territorios en los que este sindicato está impulsando las elecciones sindicales".

"Según tenemos constancia, 14 personas que formaban parte de las listas de CCOO en los diferentes lugares del Estado han sido despedidas de la empresa, en una clara actitud de represión sindical", ha afirmado, tras incidir en la intención del sindicato de poner en marcha "movilizaciones en todo el Estado que garanticen el correcto funcionamiento de las elecciones sindicales allá donde se celebren".

"Exigimos que la empresa constituya una patronal legítima, junto con otras compañías del sector, para poder desplegar una estrategia de negociación colectiva y dotar de una normativa firme y de derechos a las personas trabajadoras del sector del delivery", ha apuntado.

Por su parte, Pablo Díaz ha relatado que "en septiembre del año pasado salimos electos como delegados del comité de empresa de Glovo" en Navarra, que a su vez supuso "el primer comité de empresa que se elegía" en la compañía.

Esto, ha remarcado, "llevó a que consiguiéramos lograr que nos hicieran caso en ciertas peticiones que estábamos haciendo", pero "luego estas cosas que se consiguieron se fueron dilatando en negociaciones posteriores, en el mes de noviembre". "Y finalmente en diciembre fueron prácticamente anuladas por la estrategia de la empresa de siempre ningunearnos en las negociaciones", ha criticado.

En este sentido, ha explicado que en diciembre "dejamos claro que no íbamos a firmar esta propuesta que nos daban" y "pedimos una reunión presencial" en Pamplona. Esta reunión con la empresa se llevó a cabo el 3 de febrero, y en ella "nosotros, como comité, trajimos un abanico de propuestas en el plano económico, con la esperanza de que pudieran aprobar alguna de ellas en aras de mejorar las condiciones de los trabajadores". "Todo este abanico de propuestas tuvo una sola respuesta, que fue negativa. La empresa dijo no a cada una de ellas", ha criticado.

Una de las propuestas más importantes para CCOO era que la empresa "parara el régimen disciplinario", porque "están aplicando un régimen disciplinario que carece de normativa vigente". "Está basado en el convenio de mensajería del 2006, que está vencido desde el 2007, y ellos no aplican el régimen disciplinario que está en el convenio, sino que han hecho una adaptación basándose en lo que dice el convenio", ha apuntado. Además, "lo han hecho de forma unilateral, inventándose un régimen sancionador que va en contra de los trabajadores en vez de ser un régimen disciplinario que funcione para que el trabajador pueda corregir la situación que hace mal y pueda garantizar el que preserve el puesto de trabajo".

Díaz ha realizado un llamamiento "con el corazón en la mano" a la empresa, para que "salga de esta posición cerrada, que insiste en que los trabajadores de Glovo deben sostener los gastos operativos que mantienen vivo el modelo de negocio de la empresa", y ha reclamado que "se tomen con seriedad la negociación que estamos llevando a cabo como comité de empresa".

"Así como digo esto con el corazón en la mano, digo que, por la contraria, con toda seriedad, si la empresa insiste en esta negociación evitativa y negacionista, nosotros vamos a promover, coordinar y ejecutar movilizaciones a nivel de toda la provincia que logren que nuestros objetivos sean logrados, en aras de dignificar las condiciones paupérrimas y precarias que viven los trabajadores de Globo en nuestra provincia", ha apuntado.

En Navarra, la plantilla oscila entre los 200 y los 250 trabajadores, aunque "fluctúa, porque todos los meses hay despidos y hay contrataciones".

Desde CCOO critican que Glovo "ha desplegado una estrategia de sabotaje democrático que incluye la impugnación sistemática de preavisos electorales bajo el pretexto de la inexistencia de centros de trabajo físicos, el bloqueo de las obligaciones de la empresa en materia electoral (no enviar censos laborales, no convocar la mesa electoral...), la persecución disciplinaria contra candidatos y candidatas mediante sanciones y despidos injustificados y la promoción de candidaturas para boicotear una negociación colectiva real".

El sindicato lamenta que "los avances que impulsó el comité de Glovo en Pamplona han quedado en papel mojado". Aunque el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 "eliminaba las sanciones injustificadas y compensaba los daños producidos por las mismas", desde CCOO critican que estas prácticas "han seguido reproduciéndose".

Desde el sindicato subrayan que "la amenaza de huelga del pasado mes de octubre se saldó en mejoras para la plantilla que se han ido degradando a lo largo del tiempo". En este sentico, "en cuanto dejamos de amenazar con la movilización, la empresa ha vuelto al abuso de condiciones laborales".