CCOO dice que "un mal diciembre cierra un 2025 positivo para el empleo en Navarra"

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha señalado este lunes que "el mercado de trabajo en Navarra finaliza, en términos anuales, en la buena senda que lleva experimentado el territorio en los últimos años". Según ha indicado, la Comunidad foral tiene 5.505 personas empleadas más que en diciembre de 2024, "un crecimiento rotundo que deja el número total de personas ocupadas en 315.741 (167.576 hombres y 148.164 mujeres)". "El paro, por su parte, también ha experimentado una mejoría en el último año. En 2025 el paro se redujo en 872 personas y la cifra total se sitúa en 29.483 (17.839 mujeres y 11.644 hombres)", ha resaltado.

En una nota, el sindicato ha comentado que "sin embargo el último mes del año no deja resultados positivos". "La campaña navideña no ha podido contener la caída del empleo y, respecto a noviembre, se han destruido 1.792 empleos y el paro ha aumentado en 271 personas. El empleo ha caído en prácticamente todos los sectores, siendo la industria una de las actividades que más empleos ha perdido en el último mes. Sólo el comercio y la logística registran datos positivos", ha expuesto.

Según ha destacado, "Navarra encadena cuatro meses consecutivos de subida del paro, lo que evidencia las dificultades por reducir un nivel de desempleo elevado que se convierte en estructural". En este último año, ha comentado, "el paro bajó más entre las mujeres pero, aun así, ellas representan el 60,5% de las personas desempleadas". "La falta de políticas de conciliación y de servicios públicos de cuidados están detrás de esta brecha que urge corregir", ha dicho.

A su juicio, "los datos de paro del mes de diciembre reflejan otros problemas estructurales, como la alta cifra de parados de larga duración (4 de cada 10 personas desempleadas llevan un año o más en paro), el elevado paro entre las personas mayores de 54 años (representan 3 de cada 10 personas desempleadas) o las personas con menos cualificación (7 de cada 10 personas desempleadas no han completado la enseñanza secundaria)".

CCOO apuesta por "una actuación, por medio de políticas públicas de empleo, para estos colectivos con dificultades para encontrar trabajo". "Estas acciones deben ponerse en funcionamiento a través de la puesta en marcha de políticas activas combinadas que lleguen en forma de itinerarios personalizados de orientación, formación y empleo a todas las personas que se encuentran en la dramática situación de no tener trabajo", ha afirmado.

El sindicato valora 2025 como "un año con luces y sombras", con "elementos positivos como la alta creación de empleo, con niveles nunca antes vistos y el aumento continuado del empleo indefinido que sigue creciendo tras la reforma laboral". Sin embargo, ha continuado, "2025 también deja problemas de calado, como el cierre de empresas industriales que han sido un referente en la Comunidad foral". "Estos cierres han derivado en la pérdida de empleos de calidad y deben ser compensados con un mayor esfuerzo en inversión y modernización del sector industrial", ha señalado.

Para ello, CCOO apuesta por "políticas industriales potentes que acompañen a las transiciones que atraviesa el sector con el objetivo de que no se pierda empleo y se sigan generando puestos de trabajo de calidad para un sector que debe seguir siendo ser clave y estratégico en Navarra".

Junto al desarrollo industrial, ha dicho que Navarra tiene que asumir el reto de conseguir el pleno empleo para el próximo año. Para ello ha indicado que serán necesarias "políticas de formación y empleo para reducir el alto paro estructural de las mujeres, de las personas más jóvenes, de las personas mayores de 54 años, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad y de las personas que tienen menos cualificación".