CCOO dice que Navarra "continúa con su buena dinámica" de empleo y afiliación "pese al leve incremento del paro"

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado este jueves que Navarra "continúa con su buena dinámica del empleo y la afiliación a la Seguridad Social" en junio, ya que "pese al leve incremento del paro, el número de personas cotizantes toca un nuevo récord histórico".

En concreto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 24 personas en junio en Navarra en relación al mes anterior (+0,08%) hasta los 28.309 desempleados.

Según han destacado desde CCOO en un comunicado, "es momento de repercutir los beneficios empresariales en las condiciones laborales de las personas trabajadoras". "La regularización extraordinaria se ha demostrado como una medida eficaz, no sólo a nivel humano, sino a nivel económico, tanto en Navarra como en el Estado", han señalado.

"Navarra registra 24 personas desempleadas más que el mes anterior (un 0,08% más) y 81 personas más que en junio del año pasado (0,29% más). Pese a los descensos de paro registrados en los últimos cuatro meses, Navarra mantiene registros de desempleo excesivamente altos", han destacado.

Para CCOO, "la cifra de más de 28.000 personas desempleadas debe preocupar a todos los agentes sociales". "En el último año en Navarra se han creado 6.980 empleos. La afiliación a la Seguridad Social vuelve a alcanzar cifras históricas: Navarra contabiliza 323.243 afiliaciones a la Seguridad Social (150.529 mujeres y 172.714 hombres). Durante este último mes se han contabilizado 885 afiliaciones más, aumento que se ha producido entre los varones, mientras que desciende ligeramente entre las mujeres", han manifestado.

Para CCOO "es muy preocupante la proporción de mujeres en desempleo, que representan el 61,6% de las de las 28.285 personas desempleadas (17.423 son mujeres y 10.886 hombres)". A su juicio, el "alto desempleo" entre las mujeres "sigue siendo un problema estructural del mercado de trabajo que urge abordar".

"El reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados, las lagunas y vacíos en permisos y políticas de conciliación junto con los sesgos de género que todavía persisten en el empleo derivan en una condiciones más precarias para las mujeres", han apuntado.

Es necesario seguir trabajando y adoptar políticas eficaces que corrijan esta situación, trabajar por transversalizar la igualdad en las políticas activas de empleo y superar las desigualdades que sufren las mujeres en los centros de trabajo dando un impulso a los planes de igualdad en las empresas.

CCOO valora de forma muy positiva el aumento del número de personas con contratación indefinida a tiempo completo.

En junio este tipo de contratación alcanzó a 147.902 personas (55.350 mujeres y 92.561 hombres).

Son 2.575 personas más que hace un año con este tipo de contratación y representan el 56% de las afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social.

Aun así persisten altas tasas de parcialidad y temporalidad en las contrataciones, por lo que se deben seguir adoptando medidas para mejorar la calidad en el empleo.

Más diversidad, más riqueza Por otra parte, en junio se han registrado 43.343 afiliaciones de personas extranjeras, cifra récord en los registros de la Seguridad Social.

Desde que empezó el proceso de regularización de personas migrantes, en abril, se contabilizan más de 1.800 nuevas afiliaciones, que se concentran en los sectores de la industria, construcción, comercio, hostelería y atención a personas.

Más dinamismo, más ofensiva CCOO considera que los datos de junio siguen mostrando el dinamismo en la creación de empleo, un aumento que se ve reforzado por el empuje de las personas migrantes.

El proceso de regularización que ha finalizó el pasado martes apenas ha aumentado el número de personas desempleadas.

Desde CCOO hemos solicitado al Servicio Navarro de Empleo que se monitorice a estas personas que se inscriben en las oficinas de empleo para que se refuercen y adapten las políticas activas adaptadas a ellos y ellas.

El objetivo debe ser que las nuevas personas reguladas de forma extraordinaria puedan acceder a un empleo de calidad lo antes posible.

Sin embargo, CCOO considera que los datos de paro y afiliación conocidos estos últimos meses reflejan un momento económico de auge que debe redundar de una manera más evidente en las personas trabajadoras.

En este sentido, CCOO urge a las patronales a desatascar los convenios en negociación con subidas salariales que superen de manera clara las subidas del IPC.