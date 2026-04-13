CCOO muestra su preocupación por la muerte de una mujer en San Jorge y pide esclarecer las causas con "celeridad"

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Navarra ha expresado su "profunda preocupación" ante la muerte de una mujer en la madrugada del domingo en el barrio pamplonés de San Jorge y ha pedido que los hechos "se esclarezcan con la mayor celeridad posible". El sindicato ha trasladado sus condolencias a la familia y entorno de la fallecida.

En un comunicado, la organización ha advertido de que "la exposición a situaciones de violencia machista es significativamente mayor entre las mujeres migrantes", quienes "enfrentan múltiples formas de discriminación". "La vulnerabilidad social, ya elevada entre las mujeres en general, se intensifica en su caso. La exposición a la pobreza y la exclusión social, junto con la precariedad laboral o la falta de empleo y vivienda, se convierten en barreras fundamentales a la hora de pedir ayuda o denunciar situaciones de violencia", destaca.

En este sentido, ha explicado que "muchas mujeres, por el miedo a quedarse sin vivienda o en situación de calle, no se atreven a denunciar ni a verbalizar la violencia que sufren, viéndose obligadas a convivir con sus agresores en condiciones inseguras o inadecuadas, lo que constituye también una forma de sinhogarismo".

"No hablamos únicamente de violencia machista, sino también de violencia estructural, en la que el estatus migratorio condiciona el acceso a derechos, recursos y mecanismos de protección", explica Pilar Ruiz, secretaria de Mujer de CCOO.

Ruiz ha defendido "un modelo de sociedad basado en el reconocimiento de derechos, la diversidad y la igualdad efectiva. Tenemos claro que el futuro depende de la capacidad para construir políticas públicas inclusivas que garanticen la regularidad, la seguridad y la igualdad de trato".

Mientras continúa la investigación policial, CCOO ha exigido "el fin de la violencia contra todas las mujeres" y ha reclamado a las administraciones públicas la adopción de medidas que "garanticen la protección efectiva de todas ellas, de modo que puedan desarrollar sus vidas libres de miedo".