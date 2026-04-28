CCOO Navarra valora "negativamente" los datos de la EPA del primer trimestre, que "deja más paro y menos empleo"

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha realizado este martes una "valoración negativa" de los datos de la EPA del primer trimestre del año, que "deja más paro y menos empleo" en Navarra.

"Tras un cierre de 2025 con cifras récord, cae el nivel de ocupación y el paro repunta en un trimestre que acostumbra ser negativo para el empleo en la Comunidad foral tras el fin de la campaña navideña", han indicado desde el sindicato en un comunicado.

Según CCOO, "los datos del INE para Navarra muestran un comportamiento negativo del mercado de trabajo, con un descenso en la ocupación y un aumento notable del paro tanto en el trimestre como en el balance anual". En términos interanuales "baja la ocupación un 0,41%, sube el paro en 23,5% y aumenta la población activa en un 1,34%".

En cuanto al desempleo, con respecto al primer trimestre del año pasado, "se contabilizan 5.800 personas desempleadas más, por lo que el número de personas desempleadas según la EPA el paro afecta a 31.000 personas en Navarra, 15.400 hombres y 15.700 mujeres". Las cifras "también son negativas si lo comparamos con el trimestre anterior: con 2.900 personas desempleadas menos (-10,27%)".

Por otro lado, las personas desempleadas que llevan más de un año en el paro "experimentan un importante descenso según los datos de la EPA de este primer trimestre de 2026: representan el 22% de las personas desempleadas cuando hace un año suponían el 35,3%".

El paro juvenil "sigue siendo preocupantemente alto" y "afecta al 22,81% de las personas jóvenes menores de 25 años". "Son 1,4 puntos menos que en el último trimestre de 2025 pero 5 puntos más que hace un año", han subrayado.

En comparación con el primer trimestre de 2025, la ocupación bajó en 1.300 personas y el número de personas ocupadas en Navarra se sitúa en 310.100 (141.600 son mujeres y 168.500 hombres).

"Los datos de ocupación de este último trimestre son especialmente negativos, con una pérdida de 9.200 ocupados, ya que este descenso se concentra entre los varones según la EPA", han añadido.

Los sectores "responsables de esta pérdida de empleo" son el sector servicios con 6.800 ocupados menos y la industria, que pierde 4.400 ocupados. Mientras que la agricultura y la construcción "ganan empleo: 600 y 1.500 personas ocupadas más respectivamente".

El "dato positivo" de esta encuesta "se encuentra en la reducción de la parcialidad: a tasa de temporalidad se sitúa en el 12,5%, afecta a 38.700 personas, de las que 29.100 son mujeres". Se "reduce un 0,7% con respecto al trimestre anterior y 0,02% menos que hace un año".

CCOO interpreta "de forma muy negativa" los datos conocidos este martes y urge a "adoptar medidas ante la inestabilidad internacional que está derivando en un encarecimiento del coste de la vida y que puede afectar de forma muy negativa al empleo".

El sindicato advierte de que, "pese a los buenos datos macroeconómicos, la realidad para muchos hogares y familias sigue estando marcada por la precariedad". Por ello, para CCOO "es fundamental ofrecer certidumbres y soluciones reales y cuantificables para que los estratos más vulnerables de la sociedad vean mejorar sus condiciones de vida". "La vivienda es un problema de primerísima dimensión que merece una solución mucho más ambiciosa, rápida y efectiva", han subrayado.

CCOO ha realizado un llamamiento a la movilización de los trabajadores en este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para "defender los derechos conquistados hasta ahora, para mostrar nuestro rechazo a la guerra y para exigir salario, techo, tiempo y democracia".