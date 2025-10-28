CCOO reclama un "plan de choque" en materia de dependencia en Navarra, la tercera comunidad con mayor esperanza de vida

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo; y el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO de Navarra, Javier Ordóñez - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha presentado este martes el 'Observatorio Social de las Personas Mayores para un envejecimiento activo', en el que se analizan las condiciones de vida de las personas mayores, el sistema público de pensiones y el sistema de atención a la dependencia. Entre otras cuestiones, el sindicato reclama un "plan de choque" en materia de dependencia en Navarra, la tercera comunidad con mayor esperanza de vida.

El estudio ha sido presentado por el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda; el secretario general de CCOO de Navarra, Josema Romeo; y el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO de Navarra, Javier Ordóñez.

Según ha explicado Romeo, "el envejecimiento de la sociedad supone uno de los grandes retos de nuestro tiempo". "Vivimos más años y con mayor calidad de vida. En Navarra, las personas mayores de 65 años ya representan el 20,7% de la población y el peso de este colectivo es cada vez mayor. Navarra representa la tercera comunidad con mayor esperanza de vida. En mujeres se sitúa en 89 años y en hombres en 85", ha indicado.

Para "proteger a las personas mayores", ha continuado, "tenemos dos pilares fundamentales: impulsar un sistema de atención a la dependencia público y fuerte y garantizar unas pensiones dignas". En este sentido, ha puesto en valor la fórmula de revalorización de las pensiones pactada en el diálogo social, "que ha permitido una subida acumulada en las pensiones del 13% en los últimos años y ha incluido una nueva garantía de suficiencia para las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas". "Gracias a ello, las personas pensionistas no han visto mermada su capacidad de compra", ha subrayado.

Por su parte, Ordóñez ha destacado que "nos enfrentamos a un reto de que uno de cada cinco personas en Navarra tiene más de 65 años". "Nuestro compromiso, como organización sindical, es que puedan vivir esta etapa de la vida con dignidad, con autonomía y con derechos garantizados", ha señalado.

En este sentido, Javier Ordóñez se ha referido al sistema público de pensiones como "uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar". "En Navarra hay 147.644 pensiones de jubilación, que cobran una media de 1.688 euros; y 30.004 pensiones de viudedad, que cobran una media de 1.034 euros; y 2.299 pensiones de jubilación no contributivas, con un valor de 555,79 euros", ha manifestado.

Las pensiones de jubilación, ha apuntado, "reproducen la dinámica de desigualdad que se genera en el mercado laboral". "Las carreras de cotización intermitentes por el cuidado de familiares y la mayor precariedad que sufren las mujeres tienen un fuerte impacto en la cuantía de las pensiones. La pensión de jubilación de una mujer tendría que crecer un 51% para equipararse a la de un hombre porque cobra, de media, 666 euros menos", ha añadido.

Entre otras cuestiones, desde CCOO se han referido al complemento de brecha de género, que en Navarra reciben 14.619 personas, con un complemento medio anual de 900 euros. El 72% de quienes cobran este complemento son mujeres.

Por otro lado, Javier Ordóñez ha considerado que Navarra "necesita un plan de choque en dependencia para hacer frente a los enormes retos que provocan los cambios demográficos y la mayor presión asistencial". A su juicio, "es necesario y urgente ampliar los servicios, construir más residencias y centros de atención públicos y una mayor contratación de personal". "Vemos con preocupación el aumento de la gestión de la dependencia por empresas privadas con ánimo de lucro que empeoran la calidad del servicio buscando maximizar sus beneficios", ha advertido.

En Navarra "hay 16.137 personas con ayuda a la dependencia, de las que el 42% son ayudas a cuidados familiares, en su gran mayoría ejercidos por mujeres". Sin embargo, en CCOO "defendemos que los cuidados deben ser proporcionados por cuidadores profesionales, para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral".

También ha hecho referencia a las listas de espera, "tanto en atención primaria como en atención especializada". "Nos vemos obligados a esperar plazos excesivos, lo cual agrava nuestras patologías, deteriora nuestra salud y debilita el propio sistema público de salud", ha criticado.

Navarra, ha manifestado, es "de las comunidades que menor porcentaje del PIB destina a la sanidad pública (solo un 5,8%), una de las que más gasta en conciertos con la sanidad privada (6,5%) y una de las que tiene mayor porcentaje de lista de espera para consultas del SNS por cada 1.000 habitantes (94,26 personas en lista de espera por cada 1.000)". Para "revertir esta situación", desde CCOO "exigimos mayor inversión, mejor organización de recursos y refuerzo de personal con contratación estable".

Por otro lado, ha subrayado que "para conseguir nuestro objetivo de envejecimiento activo y saludable es importante abordar la problemática de la soledad no deseada". "Es un síntoma de debilidad del Estado de bienestar". "La brecha digital y la soledad no deseada entre personas mayores son problemas convergentes que requieren intervención pública, fomentando políticas activas de participación ciudadana, espacios de vida comunitaria, redes de apoyo y accesibilidad digital como palancas para atajar la soledad", ha reivindicado.

A NIVEL ESTATAL

A nivel estatal, Juan Sepúlveda ha remarcado que "la población española va envejeciendo" y "Navarra es uno de los territorios donde el envejecimiento es más acusado". Actualmente, el 20% de la población española es mayor de 65 años, es "una de las poblaciones mundiales más longevas". "Y en las próximas décadas vamos a alcanzar el 30%", ha advertido.

A su juicio, el sistema de pensiones es "un sistema potente" y "tiene una viabilidad importante". "Es uno de los mejores sistemas que hay actualmente en vigor. Pero está sufriendo últimamente ataques importantes, se está poniendo en duda que sea un sistema viable", ha criticado.

Por otro lado, ha indicado que "España gasta en sanidad el 6,3% del PIB", pero a juicio del sindicato "se debe alcanzar el 7,5% del PIB para tener una sanidad adecuada".

En el próximo estudio, según ha adelantado, se prevé incluir cuestiones como vivienda o el cambio climático.