CCOO valora que los datos de creación de empleo son "muy positivos" pero critica que el paro "repunta con fuerza"

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Formación, Empleo e Igualdad de CCOO, Pilar Ruiz, ha afirmado que los datos del paro correspondientes al mes de septiembre, conocidos este viernes, son "ambivalentes", ya que "son muy positivos en cuanto a la creación de empleo" pero "el paro repunta con fuerza".

En concreto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 849 personas en septiembre en Navarra en relación al mes anterior (2,88%) hasta los 30.373 desempleados.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ruiz ha valorado que las afiliaciones a la Seguridad Social "han crecido, están en máximos, superan las 325.000 afiliaciones", y es un dato "nunca" visto.

A su juicio, "lo que está detrás de esta subida" es la "alta afiliación de las personas que proceden del proceso de regularización extraordinario, que empezó en abril". "Desde abril se han contabilizado 4.800 afiliaciones nuevas de personas de origen migrante. Y también vemos que al finalizar el curso escolar sube mucho la afiliación del sector de educación, que también explica gran parte de la subida", ha manifestado, tras remarcar que aunque "la industria ha tenido una subida de empleo algo más moderada, unas 300 y pico afiliaciones, el comportamiento al menos es positivo".

"El dato más negativo lo encontramos en el paro. El paro repunta con fuerza. Este aumento del paro también se explica por el proceso de regularización extraordinario, porque ha hecho aflorar mucho empleo sumergido", ha destacado.

En septiembre, ha continuado, "sigue creciendo también la contratación indefinida", y aunque "tenemos mucho margen de mejora en aspectos como la temporalidad", un 21% de los contratos han sido indefinidos. "Antes de la reforma laboral este tipo de contratos solo representaba el 6%", ha remarcado, si bien ha añadido que "aún así, queda mucho" por "trabajar en la estabilidad del empleo".

"Ante estos datos, lo que no podemos permitir es que se cree empleo" que "no sea de calidad. Un empleo debe permitir a una persona trabajadora tener un sueldo digno, tener un proyecto de vida digno y poder llegar bien a fin de mes", ha reivindicado.

En un comunicado, desde CCOO han subrayado que "el aumento del paro está relacionado, en buena medida, con el final de la temporada de verano y los cambios propios del inicio del curso". Al mismo tiempo, septiembre "experimenta un importante crecimiento de la afiliación, con 1.945 afiliaciones más a la Seguridad Social con respecto al mes anterior, alcanzando máximos históricos y superando las 325.220 afiliaciones". Lo que supone 10.885 afiliaciones más que hace un año.

La "fuerte subida" del empleo "responde principalmente al inicio del curso escolar y al aumento de las contrataciones del profesorado que se produce cada año, junto a las altas de afiliación de población extranjera que se concentran especialmente en actividades agrarias, hostelería, industria y servicios de limpieza". El proceso de regularización de población extranjera "explica, por tanto, gran parte de la fuerte subida del empleo y contribuye también a un mayor repunte del paro en septiembre respecto a meses anteriores".

La afiliación en educación sube en 1.040 afiliaciones. Las otras actividades que más crecen en septiembre son hostelería que suma 630, industria con 328 afiliaciones más y transporte con 247 afiliaciones más.

Aunque "baja ligeramente" la proporción de mujeres en desempleo, "representan todavía el 60,9% del total de personas desempleadas". En cifras, son 18.512 mujeres frente a 11.861 hombres. El paro femenino "sigue siendo un problema estructural de primer orden en nuestro mercado de trabajo, consecuencia, entre otros factores, del reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados, las lagunas en permisos y políticas de conciliación y los sesgos de género que todavía persisten en el empleo".

"Desde CCOO reclamamos políticas eficaces y reales que actúen sobre las causas de las desigualdades, incorporen la perspectiva de género en las políticas activas de empleo y den un nuevo impulso a los planes de igualdad en las empresas", han apuntado.

CIFRAS "HISTÓRICAS" EN AFILIACIÓN EXTRANJERA

Desde el inicio del proceso de regularización, en abril, se contabilizan más de 4.800 nuevas afiliaciones, concentradas principalmente en industria, construcción, comercio, hostelería y atención a personas.

Ante los datos de septiembre, CCOO reclama "seguir avanzando hacia el pleno empleo, reforzando las políticas activas para los colectivos más afectados, con una política industrial más sólida y una distribución más justa de los beneficios empresariales".

El sindicato insiste en que Navarra "no puede resignarse a tener más de 30.000 personas en paro". La creación de "empleo debe ir acompañada de salarios y condiciones laborales dignas". Con "los salarios estancados y una inflación que dificulta cada vez más llegar a fin de mes", CCOO exige que "cada nuevo puesto de trabajo garantice un suelo salarial y unas condiciones que permitan una vida digna".