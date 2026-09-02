CCOO valora "negativamente" la subida del paro en agosto y reclama medidas para "avanzar hacia el pleno empleo"

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Navarra ha valorado "negativamente" la evolución del paro en agosto y ha destacado que los datos conocidos este miércoles "ponen de manifiesto el elevado paro estructural que todavía persiste en Navarra y la necesidad de reforzar las políticas de empleo para que las personas desempleadas puedan acceder a un trabajo de calidad lo antes posible".

El desempleo aumentó en 681 personas, un 2,36% respecto al mes anterior, hasta alcanzar las 29.524 personas desempleadas. Además, el paro ha aumentado en 1.134 personas respecto a hace un año.

En un comunicado, desde CCOO han señalado que "uno de los principales problemas estructurales que persiste en Navarra es la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo".

"De las 29.524 personas desempleadas, 18.145 son mujeres, frente a 11.379 hombres. Es decir, seis de cada diez personas en paro son mujeres (61,5%) Para CCOO, esta brecha demuestra que todavía queda mucho por hacer para garantizar una verdadera igualdad en el acceso y en las condiciones de empleo", han criticado.

Según han añadido, "la feminización de sectores como los cuidados está estrechamente relacionada con las dificultades laborales que afrontan las mujeres y con la brecha salarial que todavía soportan".

En este sentido, el sindicato ha remarcado "la importancia del convenio colectivo histórico alcanzado para el sector de la dependencia, fruto de años de negociación y lucha sindical". Un acuerdo que "debe contribuir a profesionalizar, dignificar y estabilizar el empleo en un sector esencial".

OPTAR POR POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

CCOO ha alertado también de "las dificultades que siguen afrontando las personas jóvenes, migrantes, con menor cualificación y quienes se encuentran en situación de desempleo de larga duración". A su juicio, "especialmente preocupante es este último colectivo: cuatro de cada diez personas desempleadas llevan un año o más en paro".

Para el sindicato, "esta realidad preocupa y requiere políticas activas de empleo de alta intensidad, con orientación individualizada, formación, acompañamiento y medidas adaptadas a las necesidades de cada persona".

"El objetivo debe ser que quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral puedan incorporarse a un empleo de calidad lo antes posible, evitando que el desempleo se prolongue", han reivindicado.

Navarra "mantiene niveles históricamente elevados de afiliación a la Seguridad Social, con más de 323.000 afiliaciones y 8.191 más que hace un año". Sin embargo, "el objetivo no puede ser únicamente aumentar la afiliación, sino crear empleo estable, a tiempo completo, con salarios dignos y derechos laborales".

De los 25.681 contratos registrados en agosto, "solo 5.074 fueron indefinidos, lo que evidencia que todavía persisten situaciones de precariedad".

Para CCOO, los datos de agosto "deben servir para reforzar las políticas públicas y actuar especialmente sobre quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral".

"Son datos que deben preocupar y ocupar: Navarra debe seguir creando empleo, pero debe hacerlo garantizando que lo sea de calidad y que las personas desempleadas puedan acceder a él cuanto antes", han subrayado.