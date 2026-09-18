El cementerio de San José acoge este domingo el homenaje a Pablo Sarasate en el 118 aniversario de su fallecimiento

Imagen del homenaje a Sarasate - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona homenajea este domingo, día 20, a las 11.00 horas, al músico pamplonés Pablo Sarasate (Pamplona, 10 de marzo de 1844-Biarritz, 20 de septiembre de 1908), cuando se cumplen 118 años de su fallecimiento.

El acto conmemorativo tendrá lugar en el cementerio municipal de San José, con presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la Corporación municipal.

El homenaje incluye la interpretación de tres piezas musicales del autor pamplonés, a cargo de un cuarteto de cámara de músicos de la Orquesta Sinfónica de Navarra: Nikola Takov (violín), Inés de Madrazo (violín), Carolina Úriz (viola) y Carlos Frutuoso (violonchelo).

La pieza que abre el homenaje es 'Reverie Op.4'. A continuación, el alcalde pronunciará unas palabras en torno al violinista y procederá a colocar una corona de flores, mientras el cuarteto interpretará la pieza 'Nocturno Op.9 N2', en un arreglo original de Sarasate. El cierre musical del acto de reconocimiento lo pone la interpretación de la 'Romanza Andaluza'.

El compositor y violinista Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués, nacido en la calle San Nicolás, fue reconocido como Hijo Predilecto de Pamplona en 1902 y el Ayuntamiento de Pamplona le dedicó, en 1903, el Paseo de Valencia y, en 1918, un monumento en la Taconera, existente hasta 1964, cuando se inauguró el de la Media Luna. El Conservatorio de Música de Pamplona lleva el nombre del violinista, autor de referencia a nivel internacional.