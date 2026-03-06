El Cemin se concentra para visibilizar la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad

El Cemin se concentra en Pamplona para visibilizar la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, - CERMIN

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha celebrado este viernes un acto en Pamplona para hacer visible la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, con motivo de la conmemoración este domingo, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.

El acto, que ha incluido una concentración, coincide además con el año en el que se celebra el 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 25 años de trayectoria del Cermin.

El movimiento asociactivo ha querido reivindicar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y advertir de "la discriminación múltiple que continúan sufriendo en la sociedad". El acto ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de Sara, voluntaria de ANFAS en Tudela, recientemente fallecida, en un gesto de "respeto y apoyo a su entorno". Se ha subrayado la necesidad de reforzar los recursos en salud mental y de impulsar medidas eficaces de prevención y actuación frente al acoso y el bullying, especialmente entre la infancia y adolescencia.

La presidenta del Cermin, Mariluz Sanz, ha dado la bienvenida a los asistentes y se ha dado lectura al manifiesto con motivo del 8M a cargo de mujeres de distintas entidades del movimiento asociativo: Olatz Navarro, de Aspace Navarra; Isabel Berastegui, de Asorna, y Sara Ramón, de Anfas.

El texto señala que, pese a los avances, las mujeres y niñas con discapacidad "continúan enfrentándose a una discriminación múltiple e interseccional, por ser mujeres y por tener discapacidad, una situación que se agrava cuando se suman factores como la edad, el tipo de discapacidad, la ruralidad, la pobreza o la institucionalización".

En este sentido, se advierte de que "siguen teniendo mayores tasas de desempleo y pobreza, más barreras en la educación, el empleo y la participación social, así como mayores dificultades para decidir sobre sus propias vidas y ejercer plenamente sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos".

El manifiesto pone el foco en las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, "mujeres que sostienen gran parte de los apoyos con su tiempo, su salud y, en muchos casos, a costa de su propio proyecto vital y profesional". "Una labor imprescindible que, sin embargo, continúa siendo insuficientemente reconocida y respaldada por los sistemas públicos, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia políticas que garanticen los derechos y la igualdad real de todas las mujeres con discapacidad y de quienes las acompañan en los cuidados", señala.

Ante esta situación, el movimiento Cermin reclama políticas públicas que "integren de manera transversal la perspectiva de género y discapacidad, una educación inclusiva con apoyos suficientes, empleo digno que combata la doble discriminación, sistemas públicos de apoyos que garanticen el derecho a la vida independiente, el reconocimiento y la redistribución social de los cuidados, así como accesibilidad universal y protección efectiva frente a todas las formas de violencia".

El acto ha finalizado con una coreografía de la compañía de Fundación Atena con el nombre 'Juego de fuerzas'.