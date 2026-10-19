CEN reafirma en la reunión con UGT y CCOO su "apuesta por el diálogo" ante la huelga general del 11 de noviembre

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Navarra (CEN) ha mantenido este luns una reunión con UGT y CCOO ante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, en un encuentro promovido por la organización empresarial con la voluntad de "favorecer el diálogo, contrastar posiciones y abordar con responsabilidad las consecuencias que una jornada de paralización puede generar sobre empresas, trabajadores, servicios públicos y ciudadanía".

Para CEN, según ha indicado en un comunicado, "el diálogo entre los agentes económicos y sociales resulta especialmente necesario en momentos en los que las posiciones son diferentes".

Por este motivo, la Confederación ha considerado oportuno convocar este encuentro antes de la jornada de huelga, "desde el respeto absoluto al ejercicio de este derecho, pero también desde la responsabilidad de analizar sus efectos sobre la economía y la sociedad navarras".

La organización empresarial ha solicitado la desconvocatoria y ha defendido que "existen espacios de interlocución y concertación en los que abordar las cuestiones que afectan a empresas y trabajadores y que el diálogo social debe seguir siendo una herramienta prioritaria para buscar soluciones y avanzar en acuerdos".

ELA y LAB no han participado en la reunión conjunta celebrada este lunes. En una carta remitida a CEN el pasado 15 de octubre, ambas organizaciones trasladaron su disposición a reunirse con la Confederación, pero señalaron que, a su juicio, el encuentro "no debía celebrarse conjuntamente con los cuatro sindicatos al haberse registrado dos convocatorias de huelga diferentes y con reivindicaciones distintas", considerando CEN que una reunión para tratar este tema "era lo adecuado".

Durante el encuentro, CEN ha puesto asimismo sobre la mesa "la necesidad de analizar de forma rigurosa el impacto que puede tener una huelga general". Los trabajos realizados por la Confederación "muestran que la incidencia económica final dependerá fundamentalmente del grado de seguimiento efectivo, de los sectores afectados y, especialmente, de qué parte de la actividad pueda recuperarse posteriormente".

En este contexto, CEN ha planteado "diferentes ámbitos de reflexión para centrar el diálogo institucional: delimitar qué reivindicaciones corresponden al ámbito empresarial, las pymes y la hostelería y cuáles dependen de las administraciones públicas; evaluar el impacto sobre el pequeño comercio; analizar las consecuencias fiscales para la hacienda foral y explorar alternativas constructivas en materia de vivienda".

La Confederación considera "especialmente importante diferenciar las reivindicaciones dirigidas a las administraciones públicas, como las relacionadas con suelo, vivienda o fiscalidad, de aquellas que forman parte directamente de la negociación entre empresas y trabajadores, como las cuestiones salariales".

CEN reafirma así su "voluntad de mantener abiertos los cauces de interlocución con las organizaciones sindicales y las administraciones públicas, convencida de que el diálogo, el rigor en el análisis y la búsqueda de soluciones concretas deben prevalecer frente a posiciones que puedan incrementar el impacto económico y social de la convocatoria".