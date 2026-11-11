La CEN sitúa en torno al 6% el seguimiento de las dos convocatorias de la huelga general en Navarra

Piquete en la salida del transporte urbano comarcal (Villavesas) durante los piquetes organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovid - Europa Press

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) estima que el seguimiento de la huelga general se sitúa en torno al 6% en el conjunto del tejido empresarial navarro, según la información recabada directamente de empresas y asociaciones empresariales de distintos sectores y zonas de la Comunidad foral.

Los datos recopilados por CEN reflejan "una participación desigual, tanto desde el punto de vista sectorial como territorial, con una mayor incidencia en determinadas empresas industriales, especialmente del sector de automoción, y en algunas zonas del norte de Navarra". "Por el contrario, la actividad se ha desarrollado con normalidad en buena parte del tejido productivo, con un seguimiento muy reducido", según ha explicado la CEN en una nota.

En el ámbito industrial se han registrado las principales diferencias. Mientras que en las grandes empresas de la automoción el seguimiento se estima en torno al 30%, en el turnos de tarde el seguimiento ha sido inferior ya que ha oscilado entre el 8 y el 15% en empresas de más de 100 trabajadores, según datos de la CEN. En el resto de las actividades del metal la participación ha sido "considerablemente inferior", situándose alrededor del 5%.

Por su parte, la industria agroalimentaria ha mantenido su actividad con "normalidad", con un seguimiento estimado próximo al 1%. También la construcción, talleres y el transporte han registrado una incidencia "limitada", cercana al 2%, "sin alteraciones generalizadas de su actividad".

En el ámbito educativo, los centros de enseñanza concertada han desarrollado su actividad lectiva con "normalidad, con una participación en la huelga prácticamente residual, según la información facilitada por las asociaciones del sector".

Desde el punto de vista territorial, la información obtenida por CEN refleja una incidencia inferior a la media en la Ribera, donde los datos de la muestra recogida sitúan el seguimiento en el 5,2%. En la zona de Tafalla también se ha comunicado un desarrollo "mayoritariamente normal" de la actividad empresarial.

En Tierra Estella, los datos recogidos entre empresas de diferentes sectores, que suman más de un millar de trabajadores, apuntan a una participación cercana al 15%, mientras que en Sakana y determinadas zonas del norte de Navarra se ha registrado una mayor repercusión, particularmente en algunas instalaciones industriales.

Asimismo, la CEN ha destacado que el impacto de la jornada "no puede medirse exclusivamente por el número de trabajadores que han secundado la huelga, ya que las movilizaciones y las dificultades de acceso han afectado al funcionamiento de determinados negocios, especialmente del comercio y la hostelería".

En este sentido, se han comunicado cierres de establecimientos y dificultades para desarrollar la actividad con normalidad, particularmente en el centro de Pamplona, Tierra Estella y algunas localidades del norte de Navarra, según la CEN.

"Estas situaciones han condicionado la actividad de empresas y profesionales que, al margen de su decisión de secundar o no la convocatoria, han visto limitada su capacidad para trabajar y atender a sus clientes", ha añadido.

Además, la Confederación Empresarial Navarra ha expresado su "más absoluta condena y rechazo a los actos vandálicos, las intimidaciones, las coacciones y cualquier comportamiento que impida o dificulte el libre desarrollo de la actividad empresarial y laboral".

La CEN ha reiterado su "respeto al legítimo derecho de huelga, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico", y ha destacado que su ejercicio "debe ser plenamente compatible con el derecho de quienes deciden libremente acudir a sus puestos de trabajo, así como con la libertad de las empresas y establecimientos para mantener su actividad". "La defensa de los derechos laborales y la expresión de las reivindicaciones sociales deben desarrollarse siempre desde el respeto, la convivencia y la responsabilidad", ha asegurado.

Por ello, la CEN ha hecho un llamamiento a "garantizar, durante el resto de la jornada, el respeto al derecho al trabajo, la seguridad de trabajadores y empresarios y el normal desarrollo de la actividad empresarial".

La Confederación Empresarial Navarra ha considerado "fundamental preservar un clima de respeto y diálogo que permita abordar las reivindicaciones sociales y laborales desde la responsabilidad y la búsqueda de soluciones compartidas".

La organización empresarial ha afirmado que "las empresas navarras, y especialmente las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, desempeñan un papel esencial en la generación de empleo, riqueza y bienestar en la Comunidad foral", y "garantizar que puedan desarrollar su actividad con normalidad es también una forma de proteger el empleo y la estabilidad económica y social de Navarra".