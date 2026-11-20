PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de inversión CENIT Navarra, compuesta por Fundación Caja Navarra, Caja Rural de Navarra y el Instituto Navarro de Inversiones (INI), ha adquirido una nueva participación, en este caso del 4%, en Grupo Azkoyen. Esta nueva adquisición se suma a la formalizada días atrás y hace que, en suma, la sociedad ostente ya un 5% del accionariado de la entidad.

Según ha informado CENIT en una nota, de acuerdo con las obligaciones y procedimientos previstos por la normativa aplicable al mercado de valores, la operación ya ha sido comunicada oficialmente al superarse el umbral del 3% previsto en la misma.

CENIT nace de la voluntad compartida de Fundación Caja Navarra, Caja Rural de Navarra e INI de disponer de "un instrumento de inversión estable, profesional y con vocación de largo plazo para participar en proyectos empresariales relevantes para Navarra". "Su finalidad es contribuir al fortalecimiento del tejido económico e industrial de la Comunidad foral, favoreciendo la competitividad, el arraigo empresarial y la generación de nuevas oportunidades de crecimiento", ha explicado.

CENIT ha destacado que "la inversión realizada en Grupo Azkoyen responde a la relevancia estratégica que la compañía tiene para Navarra por su contribución al empleo, la actividad industrial, la innovación y la competitividad económica". "Azkoyen cuenta con una sólida trayectoria empresarial y una destacada presencia internacional, manteniendo en Navarra una parte relevante de sus capacidades industriales, tecnológicas y de innovación", ha indicado.